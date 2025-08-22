PM Anwar tegaskan perhimpunan aman di hadapan Parlimen tidak wajar dihalang

PUTRAJAYA: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang bentuk perhimpunan aman di hadapan Bangunan Parlimen tidak wajar dihalang.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil yang juga jurucakap Kerajaan MADANI berkata pendirian itu dizahirkan Perdana Menteri dalam Mesyuarat Jemaah Menteri hari ini dengan penekanan supaya aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas diberi perhatian.

“Terdapat perbincangan mengenai cadangan menyediakan lokasi khusus bagi mana-mana pihak menyerahkan memorandum contohnya di Padang Merbok.”

“Namun Perdana Menteri menegaskan perhimpunan di hadapan Parlimen tidak harus dihalang serta menolak cadangan pemindahan lokasi itu,“ katanya pada sidang media mingguan di sini.

Dalam perkembangan lain Fahmi berkata Perdana Menteri mengarahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan) Datuk Seri Dr Zaliha Mustafa meneliti beberapa penambahbaikan di kawasan Padang Merbok agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh orang ramai.

“Perdana Menteri turut meminta pagar di sekitar Padang Merbok ditambah baik supaya ia lebih mesra pengguna dan boleh digunakan masyarakat dengan lebih selesa,“ katanya.

Selasa lepas media melaporkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) diarah membuka pintu pagar Padang Merbok bagi membolehkan orang ramai memanfaatkannya sebagai ruang rekreasi bersama keluarga dan komuniti.

Zaliha berkata Padang Merbok yang mempunyai nilai sejarah wajar dimanfaatkan sepenuhnya untuk aktiviti riadah rakyat selaras dengan visi Bandar CHASE yang menekankan konsep Healthy City (bandar sihat). – Bernama