PM lulus peruntukan segera RM10 juta bantu mangsa banjir Sabah

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan segera sebanyak RM10 juta melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) bagi membantu mangsa terjejas banjir di Sabah.

Beliau berkata jumlah itu adalah tambahan kepada RM11 juta yang telah disalurkan melalui kerajaan negeri bagi tujuan pembaikan segera kemudahan asas di kawasan terlibat.

“Saya sangat terkesan akan dampak bencana banjir yang sedang melanda negeri Sabah saat ini.”

“Saya telah mengarahkan seluruh jentera Kerajaan MADANI digerakkan dengan segera untuk membantu rakyat yang terjejas agar bantuan dapat sampai tanpa sebarang gangguan.”

“Keutamaan kita adalah memastikan keselamatan, kebajikan dan kelangsungan hidup mangsa banjir dibela sebaiknya dengan tumpuan segera,” menurut beliau dalam kenyataan yang dimuat naik di Facebook.

Perdana Menteri turut menegaskan bahawa seluruh jentera Kerajaan MADANI digerakkan bagi memastikan setiap keluarga yang terkesan dengan bencana itu segera menerima bantuan.

“Saya menyeru semua pihak bersatu dan berpadu tenaga serta mengutamakan semangat ihsan demi membantu rakyat seluruhnya.”

“Zahirkan semangat kebersamaan dan kepedulian serta tanggungjawab bersama dalam menempuh ujian dahsyat ini,” katanya.

Seramai 415 mangsa banjir daripada 113 keluarga berada di dua pusat pemindahan sementara dan sebuah pusat pemindahan kekal di Sabah setakat 8 pagi ini. – Bernama