Polis Johor lancar Operasi Cahaya sempena Deepavali

JOHOR BAHRU: Polis Johor melancarkan Operasi Cahaya di seluruh negeri bagi memastikan keselamatan awam dan kelancaran aliran trafik sempena sambutan Deepavali.

Ketua Polis Johor Datuk Ab Rahaman Arsad berkata operasi ini akan menumpukan kepada aspek pencegahan jenayah dan pengurusan lalu lintas di pintu masuk utama negeri.

Beliau menyatakan fokus operasi termasuk Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Bangunan Sultan Iskandar serta Kompleks Sultan Abu Bakar di Gelang Patah.

Semua jabatan di bawah polis kontinjen Johor turut digerakkan untuk melaksanakan operasi masing-masing mengikut keperluan.

Jabatan yang terlibat termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti serta Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik.

“Mereka juga akan melaksanakan operasi secara berasingan mengikut keperluan di kontinjen Johor,“ katanya.

Ab Rahaman menegaskan kesediaan polis melaksanakan operasi bagi pencegahan jenayah dan memastikan tiada insiden tidak diingini berlaku di negeri ini.

Dari segi aliran trafik, beliau menjangkakan akan berlaku kesesakan khususnya melibatkan pergerakan keluar masuk warga Singapura melalui Tambak Johor.

Kemasukan pelawat dari Indonesia seperti Batam turut dijangka menyumbang kepada peningkatan trafik.

“Bagaimanapun, kita telah bersedia menghadapi situasi ini,“ katanya pada sidang media di sini hari ini.

Beliau berkata semua pegawai dan anggota akan digerakkan sepenuhnya sepanjang tempoh perayaan.

Operasi ini bertujuan memastikan keselamatan awam serta kelancaran trafik khususnya di lokasi tumpuan umum. – Bernama