Polis Miri mohon bantuan kenal pasti mayat lelaki di Pantai Bakam

MIRI: Polis Miri memohon bantuan orang ramai untuk mengenal pasti identiti mayat seorang lelaki yang ditemukan di persisiran pantai menuju ke Kampung Bakam semalam.

Ketua Polis Daerah Miri ACP Mohd Farhan Lee Abdullah berkata lelaki yang dianggarkan berusia lingkungan 30 hingga 40 tahun itu tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri ketika ditemukan.

Pemeriksaan awal mendapati mayat mempunyai tatu pada tangan kiri, tangan kanan dan bahagian belakang badan.

Mayat disahkan meninggal dunia oleh penolong pegawai perubatan.

Mayat telah dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Miri untuk tujuan bedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian.

Kes ini diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.

Orang awam yang kehilangan ahli keluarga diminta menghubungi Ketua Polis Balai Tanjung Lobang Sjn Malina Kilat di talian 011-1201 7034.

Mereka juga boleh menghubungi Balai Polis Tanjung Lobang di 085-437 290 atau hadir ke balai polis berhampiran bagi membantu pengecaman. – Bernama