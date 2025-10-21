Polis nasihat henti sebarkan spekulasi kes bunuh dua beranak di Juru

BUKIT MERTAJAM: Polis menasihatkan orang ramai agar menghentikan spekulasi dan penyebaran maklumat tidak sahih berhubung kes pembunuhan dua beranak di Kampung Sekolah Juru.

Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Azizee Ismail berkata tindakan itu boleh menjejaskan siasatan yang masih dijalankan bagi mengenal pasti pelaku sebenar serta motif kejadian.

“Saya menasihatkan orang ramai supaya henti buat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan,“ katanya ketika dihubungi di sini.

Dalam kejadian itu, Sariya Che Hin, 51, dan anak angkatnya Nur Afrina Alisha Abdul Rahim, 11, ditemukan mati di rumah sewa mereka.

Mayat wanita itu dijumpai di dapur manakala anaknya di tingkat atas.

Tiga individu termasuk suami mangsa dan seorang warga Bangladesh direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.

Azizee turut menafikan dakwaan kononnya kes itu berpunca daripada cinta tiga segi seperti ditularkan di media sosial. – Bernama