Polis Subang Jaya cari anggota hilang sejak Khamis lepas

SUBANG JAYA: Polis sedang menjalankan operasi mengesan seorang anggota yang dilaporkan hilang selepas keluar dari rumahnya di kuarters Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya.

Ketua Polis Daerah Subang Jaya ACP Wan Azlan Wan Mamat mengesahkan Mohd Fadhil Mohamed @ Ahadiah berusia 40 tahun kali terakhir dilihat meninggalkan kediamannya pada 15 Oktober.

Anggota polis tersebut dilaporkan memandu kereta Proton Saga hitam bernombor pendaftaran WC8024K ketika kejadian.

Laporan kehilangan telah dibuat oleh ahli keluarga pada 16 Oktober kira-kira pukul 9.15 malam selepas beliau gagal dikesan.

Mohd Fadhil mempunyai ketinggian 167 sentimeter dengan berat badan 85 kilogram serta berkulit sawo matang.

Anggota polis yang hilang itu juga mempunyai ciri fizikal berambut pendek dan bermata sepet.

Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai kehilangan anggota berkenaan diminta menghubungi Bilik Gerakan IPD Subang Jaya.

Nombor talian yang disediakan untuk maklumat ialah 03-78627222 atau 03-78627100.

Masyarakat juga boleh menghubungi Penolong Pegawai Penyiasat Sarjan Mohd Suhaimi Ibrahim di talian 019-8301476.

Semua maklumat yang diterima akan membantu pihak polis dalam siasatan kes kehilangan ini. – Bernama