Polis tahan lima warga Afrika terlibat sindiket love scam di Nilai

NILAI: Polis menahan lima warga Afrika dipercayai terlibat sindiket Love Scam membabitkan kerugian hampir RM1 juta dalam serbuan di sebuah kawasan perumahan di sini, semalam.

Ketua Polis Daerah Nilai Supt Abdul Malik Hasim berkata suspek terdiri daripada tiga lelaki dan dua wanita berusia antara 30-an hingga 40-an, ditahan pada 1.50 tengah hari.

“Semasa serbuan, seorang suspek cuba melarikan diri dengan terjun dari tingkat tiga dan mengalami patah tulang rusuk,” katanya dalam kenyataan, di sini hari ini.

Abdul Malik berkata sindiket itu menyasarkan warga tempatan dan luar negara melalui Facebook dengan menggunakan pelbagai profil akaun sejak 2023.

Pada serbuan itu, polis merampas peralatan digunakan suspek termasuk empat komputer riba, 15 telefon bimbit, 11 kad debit pelbagai bank serta masing-masing dua tablet, modem wi-fi dan pemacu USB.

Suspek direman sehingga 1 Sept bagi siasatan mengikut Seksyen 420 dan 120B Kanun Keseksaan. – Bernama