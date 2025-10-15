Polis tingkat rondaan di kawasan sekolah seluruh Selangor

SHAH ALAM: Polis akan meningkatkan rondaan termasuk menghantar anggota Unit Kereta Peronda (MPV) secara berkala ke kawasan sekolah bagi mempertingkatkan kehadiran sepanjang waktu persekolahan.

Ketua Polis Selangor Datuk Shazeli Kahar berkata langkah itu termasuk memperkukuh program Pegawai Perhubungan Sekolah (PPS) antara inisiatif yang telah dan akan dilaksanakan bagi mewujudkan persekitaran selamat di sekolah.

Beliau menyatakan kenderaan peronda akan dibenarkan memasuki kawasan sekolah secara berkala untuk memastikan tahap penglihatan polis lebih baik dan tindak balas lebih pantas sekiranya diperlukan.

Inisiatif ini dibuat berdasarkan arahan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mohd Khalid Ismail dan akan dilaksanakan di seluruh Selangor sebagai sebahagian daripada langkah lebih menyeluruh.

Shazeli menekankan langkah mengetatkan kawalan keselamatan itu bukan semata-mata disebabkan kes bunuh pelajar perempuan di Bandar Utama semalam tetapi lebih kepada memperkasakan langkah keselamatan sedia ada.

Beliau berkata polis memandang serius kes berkenaan dan pihaknya sedang meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor bagi mencari cara paling berkesan memastikan sekolah selamat.

Shazeli turut menasihati pelajar dan ibu bapa bahawa sebarang bentuk buli, ugutan atau keganasan adalah satu kesalahan jenayah dan polis akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi.

Beliau menegaskan buli bukan sekadar gurauan atau tekanan rakan sebaya tetapi adalah jenayah yang tidak akan dikompromi oleh polis.

Polis juga bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk memadam gambar atau maklumat peribadi mangsa dan suspek yang berlegar di platform media sosial.

Dalam insiden kira-kira 9.30 pagi semalam, seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun maut disyaki ditikam pelajar lelaki berusia 14 tahun yang merupakan pelajar sekolah yang sama. – Bernama