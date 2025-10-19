Program JOTA-JOTI bantu pelajar kuasai teknologi dan etika digital

TANJONG MALIM: Penyertaan pelajar dalam Program Jamboree On The Air dan Jamboree On The Internet (JOTA-JOTI) memberi kelebihan untuk memahami aplikasi teknologi sebenar serta pentingnya etika dan disiplin dalam komunikasi digital.

Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Kelanasiswa Malaysia Dr Azizee Aziz berkata pendedahan ini meningkatkan kebolehan teknikal dan memupuk semangat kerjasama serta daya kreativiti pelajar.

Beliau menekankan keperluan berwaspada dan berhemah dalam menggunakan media komunikasi dengan mengamalkan moto Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) iaitu semak sebelum sebar.

“Ini bukan sahaja tanggungjawab individu, tetapi juga tanggungjawab institusi termasuk pengajian tinggi dalam mendidik generasi muda menjadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggungjawab,” katanya.

Beliau berucap pada majlis perasmian JOTA-JOTI Peringkat Kebangsaan 2025 yang disempurnakan Timbalan Yang DiPertua Majlis Pengakap Negara Datuk Ahmad Shazily Ismail Bakti di Politeknik Sultan Azlan Shah.

Azizee berkata latihan melalui JOTA-JOTI memberi peluang kepada pelajar memiliki kemampuan membantu masyarakat dalam situasi darurat.

Program ini meningkatkan daya kesiapsiagaan negara serta semangat kesukarelawanan yang tinggi dalam kalangan peserta.

“Program JOTA-JOTI bukan sekadar satu program komunikasi, ia merupakan satu pendekatan pendidikan yang memupuk pelbagai nilai murni,” katanya.

Program ini menggalakkan perpaduan melalui jaringan komunikasi melangkaui sempadan negara serta budaya berbeza.

Elemen ini penting dalam dunia globalisasi dengan negara-negara saling bergantung dalam bidang teknologi dan maklumat. – Bernama