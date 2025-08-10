Program MyLesen B2 fasa dua sasar lebih ramai pelajar B40

ALOR SETAR: Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) berharap lebih ramai pelajar sekolah daripada keluarga B40 menyertai Program MyLesen B2 fasa dua.

Ketua Pengarah JPJ Datuk Aedy Fadly Ramli berkata sasaran ini selari dengan 10,000 kuota baharu yang diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loke.

“Untuk fasa kedua, kita menyasarkan lebih ramai pelajar sekolah menengah berumur 16 tahun ke atas yang kurang berkemampuan,” katanya.

Beliau menambah JPJ sedang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Negeri untuk memperluas program ini.

Aedy Fadly berkata demikian pada Majlis Penyerahan Lesen Memandu MyLesen B2 peringkat negeri Kedah 2025 hari ini.

Beliau berharap program ini membantu pelajar memiliki lesen lebih awal dan mematuhi undang-undang jalan raya.

“Kami berharap kerajaan akan menambah peruntukan untuk Program MyLesen B2 tahun hadapan,” ujarnya.

Bagi fasa pertama, seramai 15,000 peserta telah memanfaatkan kuota yang disediakan sejak Februari lalu.

Program MyLesen B2 bertujuan membantu golongan B40 mendapatkan lesen motosikal secara percuma.

Inisiatif ini juga bertujuan meningkatkan mobiliti, peluang pekerjaan, dan keselamatan jalan raya.

Aedy Fadly turut membincangkan cadangan menurunkan had umur pemilikan lesen memandu.

Beliau menegaskan sebarang perubahan perlu dibincang di peringkat Kabinet terlebih dahulu.

“Had umur semasa ialah 16 tahun untuk motosikal dan 17 tahun untuk kereta,” jelasnya.

Beliau menambah persediaan infrastruktur dan kesediaan ibu bapa perlu diambil kira sebelum sebarang perubahan dilaksanakan. - Bernama