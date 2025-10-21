Pusat pemindahan sementara Pontian ditutup selepas banjir kilat pulih

PONTIAN: Pusat Pemindahan Sementara (PPS) Sekolah Kebangsaan Penerok telah ditutup petang tadi selepas banjir kilat yang melanda dua kampung di sini pulih sepenuhnya.

Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Datuk Asman Shah Abd Rahman berkata PPS yang dibuka pada 19 Oktober itu ditutup pada pukul 2 petang.

“PPS berkenaan menempatkan 53 penduduk daripada 14 keluarga setakat 12 tengah hari tadi,“ katanya dalam kenyataan.

Kampung yang terlibat ialah Kampung Makam Penerok dan Kampung Parit Bugis.

Beliau berkata tiada sungai di Johor dilaporkan berada pada paras waspada atau amaran.

Cuaca di semua daerah dilaporkan cerah pada masa ini. – Bernama