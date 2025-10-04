Ringgit dijangkakan diniagakan dalam julat kecil menjelang Belanjawan 2026

KUALA LUMPUR: Ringgit dijangka diniagakan dalam julat RM4.20 hingga RM4.22 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan.

Peniaga mengambil sikap berhati-hati susulan penutupan kerajaan Amerika Syarikat dan menjelang pembentangan Belanjawan 2026 Malaysia.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid berkata pembentangan Belanjawan 2026 pada 10 Oktober akan dipantau dengan teliti.

Beliau menyatakan perkara utama yang akan diperhatikan termasuk jumlah peruntukan belanjawan, unjuran Keluaran Dalam Negara Kasar negara dan sasaran defisit fiskal.

“Dalam tempoh tiga tahun lalu, kerajaan memulakan usaha pengukuhan fiskal yang melibatkan cukai-cukai baharu seperti cukai barang bernilai rendah dan cukai keuntungan modal, selain rasionalisasi subsidi.

“Ia sepatutnya memberi kesan positif kepada ringgit kerana kerajaan konsisten dalam disiplin kewangan yang boleh disifatkan sebagai positif kredit,” katanya kepada Bernama.

Bagi asas mingguan, ringgit menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat dengan penutupan pada 4.2055/2125 berbanding 4.2200/2250 sebelum ini.

Bagaimanapun, mata wang tempatan itu merosot berbanding sekumpulan mata wang utama.

Ringgit susut berbanding yen Jepun kepada 2.8537/8586 daripada 2.8171/8206 pada minggu sebelumnya.

Mata wang tempatan juga menurun berbanding euro kepada 4.9360/9442 daripada 4.9281/9340 dan merosot berbanding pound Britain kepada 5.6577/6671 daripada 5.6345/6412.

Ringgit diniagakan bercampur-campur berbanding mata wang di negara-negara ASEAN. Ia mengukuh berbanding dolar Singapura kepada 3.2621/2678 daripada 3.2630/2671 dan meningkat berbanding baht Thailand kepada 12.9807/13.0084 daripada 13.0587/1069.

Bagaimanapun, ringgit susut berbanding peso Filipina kepada 7.26/7.28 daripada 7.25/7.27 dan rendah berbanding rupiah Indonesia kepada 253.9/254.4 daripada 252.1/252.5 sebelum ini. – Bernama