Selangor lancar dua projek rintis tangani isu buli di sekolah

SHAH ALAM: Kerajaan Selangor akan melaksanakan dua inisiatif rintis bagi menangani isu buli di sekolah secara lebih proaktif serta memperkukuh aspek kesihatan mental pelajar.

Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar negeri Jamaliah Jamaluddin berkata inisiatif Kumpulan Sokongan Rakan Sebaya dan Latihan Pemerkasaan Guru itu akan dilaksanakan secara projek rintis di sekolah menengah terpilih, khususnya yang dikenal pasti mencatat insiden buli yang tinggi.

“Ia selari dengan komitmen kerajaan negeri menangani isu buli secara menyeluruh kerana keselamatan, kesejahteraan emosi dan kesihatan mental pelajar adalah keutamaan yang tidak boleh dikompromi.

“Kerajaan negeri memandang serius sebarang bentuk keganasan, buli dan gangguan terhadap pelajar, dan akan terus bekerjasama rapat dengan semua pihak berwajib bagi melindungi pelajar daripada ancaman fizikal serta mental,” katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini.

Jamaliah berkata projek itu akan dijalankan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Selangor serta pakar psikologi pendidikan yang terlibat dalam pembangunan modul Selangor Mental Sihat (SEHAT).

Beliau berkata melalui inisiatif itu, pelajar mangsa buli dapat mencari ruang selamat untuk berkongsi pengalaman dan menerima dorongan daripada rakan lain di bawah bimbingan dan pemantauan guru kaunselor bagi memastikan sokongan lebih teguh dan hala tuju sebenarnya dapat diberikan kepada mangsa.

Jamaliah berkata inisiatif pemerkasaan guru pula akan memberi tumpuan kepada meningkatkan pemahaman terhadap punca buli, faktor mangsa enggan melaporkan kejadian termasuk budaya senioriti atau ketakutan tiada tindakan diambil serta memperkukuh penguasaan garis panduan sedia ada dalam pengurusan salah laku buli di sekolah.

“Sekiranya inisiatif ini menunjukkan keberkesanan dalam mengurangkan risiko buli, hasil pelaksanaannya akan dikongsikan bersama Kementerian Pendidikan (KPM) sebagai cadangan pelaksanaan berskala lebih luas di peringkat kebangsaan,” katanya. – Bernama