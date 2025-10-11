Sembilan aktivis Malaysia misi Gaza dijangkakan tiba Ahad ini

KUALA LUMPUR: Sembilan aktivis Malaysia yang menyertai misi Freedom Flotilla Coalition dan Thousand Madleens to Gaza dijangka tiba di tanah air pada petang Ahad ini.

Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan berkata kesemua aktivis berkenaan yang sebelum ini ditahan rejim Zionis selamat tiba di Istanbul hari ini.

Mereka akan bertolak balik menaiki pesawat Turkish Airlines TK60 dari Istanbul pada hari Ahad jam 1.40 pagi dan dijangka sampai di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur pada 5.05 petang.

Kementerian Luar telah mengesahkan kesemua mereka telah dipindahkan keluar dari Israel menaiki penerbangan Turkish Airlines TK6921 dan tiba di Istanbul pada 2.30 petang waktu tempatan.

Humanitarian Care Malaysia turut memaklumkan kesemua sembilan aktivis Malaysia yang diculik oleh rejim Zionis di perairan antarabangsa telah berjaya dibebaskan.

MyCARE berterima kasih kepada kerajaan Turkiye dan kerajaan Malaysia pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas usaha keras membebaskan mereka.

Mereka pergi membawa sejuta harapan walaupun tidak sampai ke Gaza dengan semangat yang dibawa pulang akan menumbuhkan benih perjuangan yang lebih besar.

Perjuangan akan tetap diteruskan dengan pelayaran seterusnya akan terus disusun sehingga sekatan terhadap Gaza berjaya dipecahkan.

Misi kemanusiaan FFC x TMTG itu melibatkan kira-kira 150 aktivis dari 25 negara menaiki sembilan kapal termasuk kapal Conscience dan Umm Saad.

Kapal-kapal tersebut dipintas tentera Zionis ketika berada kurang 120 batu nautika dari Gaza pada Rabu lepas sebelum ditunda ke Pelabuhan Ashdod.

Aktivis kemudiannya dipindahkan ke penjara Ketziot di Negev, Israel sebelum dibebaskan.

Lapan rakyat Malaysia berada di atas kapal Conscience termasuk Ketua Delegasi Malaysia Prof Emeritus Dr Mohd Alauddin dan wartawan Astro Awani Syafik Shukri Abdul Jalil.

Seorang lagi doktor perubatan Dr Maziah Muhammad berada di atas kapal Umm Saad bersama aktivis antarabangsa yang lain. – Bernama