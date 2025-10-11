Seorang maut, 18 cedera bas ekspres terbabas di Lebuhraya PLUS

KUALA LUMPUR: Seorang penumpang lelaki maut manakala 18 lagi cedera selepas bas ekspres yang dinaiki mereka terbabas di Lebuhraya Utara Selatan.

Kemalangan berlaku di KM293.4 berhampiran Bangi, Selangor pada awal pagi tadi sebelum bas tersebut melanggar tiang papan tanda.

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Selangor menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada jam 2.57 pagi.

Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor Ahmad Mukhlis Mukhtar mengesahkan mangsa yang maut ialah seorang penumpang lelaki berusia 59 tahun.

Mangsa lelaki tersebut ditemukan tersepit di dalam bas dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai kesihatan di lokasi kejadian.

Sebanyak 18 mangsa lain mengalami kecederaan dan menerima rawatan awal di tempat kejadian.

Operasi menyelamat dilaksanakan oleh 18 anggota bomba dari tiga balai berbeza iaitu Bangi, Seri Kembangan dan KLIA.

Beberapa jentera termasuk unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan (EMRS) turut dikerahkan ke lokasi untuk membantu mangsa. – Bernama