Sokongan Malaysia diminta percepat gencatan senjata sempadan Kemboja-Thailand

KUALA LUMPUR: Kemboja dan Thailand telah memohon sokongan Malaysia selaku Pengerusi ASEAN untuk mempercepatkan pemantauan perjanjian gencatan senjata di sempadan mereka.

Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan perbualan berasingan dengan pemimpin kedua-dua negara pada Selasa.

Hun Manet menyatakan beliau menghubungi Anwar bagi mempercepatkan pelaksanaan mekanisme gencatan senjata.

“Kami juga membincangkan keperluan penubuhan segera Pasukan Pemerhati ASEAN dan pengoperasian Pasukan Pemerhati Interim.”

Phumtham Wechayachai turut membincangkan operasi Pasukan Pemerhati Interim dengan Anwar.

“Saya menegaskan semula bahawa Thailand mahu pasukan pemerhati beroperasi mengikut prinsip yang dipersetujui.”

Beliau juga mencadangkan agar mesyuarat Jawatankuasa Am Sempadan bulan depan meneliti semula operasi pasukan pemerhati.

Phumtham menyampaikan penghargaan kepada Anwar atas peranan Malaysia dalam membantu perkembangan positif.

Kedua-dua negara bersetuju menamatkan konflik bersenjata dalam mesyuarat khas di Putrajaya pada 28 Julai.

Gencatan senjata itu dicetuskan oleh Malaysia dengan pemerhatian Amerika Syarikat dan China.

Pegawai kedua negara menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Am Sempadan pada 7 Ogos di Kuala Lumpur.

Mereka juga mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Serantau di Wilayah Trat, Thailand.

Kedua-dua negara kini berusaha mencapai gencatan senjata yang kukuh selepas konflik sempadan.

Kementerian Pertahanan Kemboja memaklumkan keadaan keselamatan di sempadan kini stabil.

“Situasi di sepanjang kawasan barisan hadapan kekal tenang dan berada di bawah kawalan kukuh.” - Bernama