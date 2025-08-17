Status visa bukan imuniti warga asing langgar undang-undang - Saifuddin

KUALA LUMPUR: Status visa yang dimiliki warga asing tidak memberi imuniti kepada mereka untuk melanggar undang-undang di Malaysia.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan tindakan tegas tanpa kompromi akan dikenakan terhadap pelanggar undang-undang.

Antara tindakan termasuk pembatalan pas, penyenaraian hitam, dan penghantaran pulang ke negara asal.

“Status visa, sama ada sebagai pelajar, pelabur, atau peserta MM2H, tidak memberi imuniti daripada undang-undang,” katanya.

Keselamatan rakyat dan kedaulatan negara adalah keutamaan tanpa kompromi.

Polis Diraja Malaysia (PDRM) menjalankan penguatkuasaan secara profesional tanpa diskriminasi.

Setiap laporan melibatkan warga asing akan disiasat mengikut lunas undang-undang.

Saifuddin menekankan insiden terkini yang tular akan ditangani melalui undang-undang sedia ada.

Malaysia hanya mengambil tenaga kerja asing tidak mahir dari 15 negara sumber yang ditetapkan.

China bukan negara sumber bagi tenaga kerja tidak terlatih di Malaysia.

Kehadiran warga China lebih tertumpu pada sektor profesional dan projek besar seperti ECRL.

Sehingga 15 Ogos, terdapat 30,679 ekspatriat profesional China di Malaysia.

Sektor pembinaan mencatatkan jumlah tertinggi dengan 10,825 pekerja.

Malaysia kekal terbuka kepada pelaburan dan kerjasama antarabangsa tanpa korbankan keselamatan.

Saifuddin menyeru rakyat kekal tenang dan yakin dengan tindakan pihak berkuasa.

“Setiap ancaman akan ditangani demi Malaysia yang selamat dan berdaulat,” katanya. - Berita