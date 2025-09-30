Stesen janakuasa Pulau Indah pelan induk tenaga lebih cekap, bersih

PORT KLANG: Stesen Janakuasa Pulau Indah (PIPP) merupakan pelan induk bagi usaha Malaysia membangunkan penyelesaian tenaga lebih cekap dan bersih melalui kerjasama strategik.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof berkata projek berkenaan menjadi model kerjasama erat apabila aspirasi kerajaan Persekutuan selari dengan tindakan negeri.

Beliau yang juga Menteri Perubahan Tenaga dan Transformasi Air berkata ia memastikan tadbir urus jelas serta menggalakkan perkongsian awam-swasta yang mampan.

“Dengan pemulaan operasi PIPP, kita bukan sekadar menambah kapasiti tenaga baharu,“ katanya dalam ucapan perasmian PIPP di sini hari ini.

Fadillah menyatakan keyakinannya langkah ini turut memperkukuh komitmen Malaysia terhadap keselamatan tenaga dan pertumbuhan mampan.

Loji turbin gas kitaran gabungan berkapasiti 1,200 megawatt merupakan aset penjanaan paling canggih dan efisien seumpamanya di Malaysia.

Beliau berkata ia menjadi satu mercu tanda mencerminkan aspirasi berani negara dalam bidang tenaga serta keyakinan menghadapi landskap global yang pesat berubah.

Fadillah menekankan peralihan tenaga di Malaysia adalah berpandukan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR).

“Saya bangga menyatakan bahawa projek janakuasa Pulau Indah adalah bukti pelaksanaan peralihan tenaga,“ katanya.

Ini merupakan Fasa 1 NETR yang sedang digerakkan bagi mengurangkan kebergantungan kepada arang batu dan meningkatkan kecekapan.

Loji ini menggunakan teknologi turbin terkini yang mampu menghasilkan pelepasan lebih rendah bagi setiap megawatt.

Ia mempersiapkan Malaysia untuk memperluas penggunaan tenaga solar, hidro dan hidrogen pada masa hadapan.

PIPP merupakan projek usaha sama antara Korea Electric Power Corporation (KEPCO) yang memegang 25 peratus ekuiti.

Ini mencatat pelaburan pertama Korea Selatan dalam loji janakuasa di Malaysia dan mengukuhkan kekuatan sektor tenaga negara.

Fadillah menggalakkan Worldwide Holdings Berhad dan syarikat lain terus meneroka bidang baharu termasuk hidrogen dan solar terapung.

“Usaha ini amat penting dalam usaha kita membangunkan ekosistem tenaga seiring dengan tuntutan kelestarian global,“ katanya.

PIPP adalah fasiliti turbin gas kitaran gabungan berkapasiti 1,200 MW yang terletak di Pulau Indang.

Ia dibangunkan dan dimiliki Pulau Indang Power Plant Sdn Bhd, projek usaha sama antara WHB dan KEPCO.

PIPP telah mencapai Tarikh Operasi Komersial pada 1 Mac lepas di bawah Perjanjian Pembelian Tenaga selama 21 tahun bersama Tenaga Nasional Berhad.

Projek ini telah menjana lebih 2,500 peluang pekerjaan sepanjang tempoh pembangunannya.

PIPP dibina di atas kawasan tanah tebus guna seluas 24 hektar bersebelahan Zon Perdagangan Bebas Pelabuhan Klang.

Projek berkenaan secara rasmi tersenarai di bawah Rancangan Selangor Pertama (RS-1) 2021-2025.

Ia diklasifikasikan sebagai Projek Berimpak Tinggi dalam pembangunan tenaga negara. – Bernama