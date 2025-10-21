Strategi Kebangsaan Anti-Rasuah PKS dilancarkan untuk tingkat integriti

KUALA LUMPUR: Majlis Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Kebangsaan (MPUPK) bersetuju mewujudkan Strategi Kebangsaan Anti-Rasuah bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata program itu bertujuan meningkatkan kesedaran usahawan mengenai kepentingan pengamalan etika dan integriti dalam perniagaan.

“Mekanisme pelaksanaan program akan diperincikan oleh pasukan petugas khas diketuai Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP),“ katanya dalam kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat MPUPK.

Beliau berkata strategi ini menyokong kejayaan Strategi Anti-Rasuah Nasional 2024-2028.

Pelaksanaan Pelan Tindakan Strategik Kebangsaan Anti-Rasuah PKS diketuai oleh KUSKOP, SME Corporation Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Mesyuarat turut bersetuju menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai platform utama membantu PKS melaksanakan program antirasuah.

Ahmad Zahid memaklumkan pembiayaan RM7.96 bilion telah disalurkan kepada 282,489 usahawan dan koperasi di seluruh negara hingga 30 September lepas.

Sebanyak 121,599 usahawan dan anggota koperasi telah menerima bimbingan keusahawanan melalui pelbagai program KUSKOP.

Sebanyak 345 program keusahawanan dan pembangunan PKS dilaksanakan tahun ini dengan peruntukan RM30.31 bilion.

Program-program ini memberi manfaat kepada 609,000 penerima melalui Pelaporan Pelan Tindakan Bersepadu PKS (SMEIPA).

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia memaklumkan 15 daripada 36 inisiatif dalam Pelan Hala Tuju Memangkin Akses mencatat kadar pelaksanaan 42%.

Angka ini melebihi sasaran purata 20% setahun setakat 30 September lepas.

“Mesyuarat juga bersetuju Suruhanjaya Sekuriti terus mempromosikan pasaran modal bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan PKS,“ katanya.

Ahmad Zahid berkata 71% daripada 1.089 juta rakyat Malaysia yang terlibat dalam keusahawanan merupakan usahawan mikro.

Beliau menekankan pentingnya peralihan usahawan ke tahap lebih tinggi untuk meningkatkan sumbangan kepada ekonomi.

PKS telah menyumbang RM636 bilion dari segi jumlah eksport negara.

“Mereka yang terlibat dalam bidang guna tenaga di negara kita daripada PKS ini adalah 371,000 orang,“ katanya.

Beliau berkata jumlah ini boleh dipertingkatkan melalui kursus Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) serta kursus keusahawanan.

Ahmad Zahid juga akan membawa isu pensijilan halal ke Mesyuarat Majlis Halal Negara untuk mempermudah proses kepada usahawan.

“Ramai usahawan memberitahu agak sukar untuk mendapatkan sijil halal,“ katanya.

Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail menerima watikah pelantikan Penasihat Khas MPUPK dalam mesyuarat tersebut.

Wan Rosdy ditugaskan menjadi penghubung antara MPUPK dengan exco kerajaan negeri dalam bidang usahawan. – Bernama