Syarat kesihatan baharu jemaah haji 2026, pusat rawatan TH ditutup

KUALA LUMPUR: Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan syarat kesihatan baharu bagi bakal jemaah haji musim 1447H/2026M.

Lembaga Tabung Haji juga tidak lagi dibenarkan membuka Pusat Rawatan di Tanah Suci mulai musim haji tersebut.

Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Datuk Seri Mustakim Mohamad memaklumkan syarat kesihatan baharu itu akan dikuatkuasakan oleh TH.

Semua jemaah dari Malaysia perlu mematuhi syarat ini bagi memperoleh visa haji.

Antara syarat yang ditetapkan ialah bakal jemaah perlu bebas daripada penyakit berjangkit.

Mereka juga perlu bebas daripada penyakit serius atau penyakit kronik yang tidak terkawal.

Jemaah juga mesti berupaya melaksanakan ibadat haji secara kendiri.

Jemaah tidak dianggap layak mengerjakan haji sekiranya menghidap penyakit seperti kegagalan buah pinggang kronik.

Mereka yang menghidap kegagalan jantung atau penyakit jantung serius juga tidak layak.

Penyakit paru-paru kronik dan penyakit hati kronik turut menyebabkan seseorang tidak layak.

Mereka yang mengalami masalah neurologi atau mental yang menjejaskan fungsi kognitif atau motor juga tidak layak.

Warga emas yang menghidap dementia atau lemah fizikal turut tidak layak mengerjakan haji.

Kehamilan berisiko tinggi juga termasuk dalam senarai keadaan tidak layak.

Penyakit berjangkit aktif turut menyebabkan seseorang tidak layak mengerjakan haji.

Pesakit kanser yang sedang menjalani rawatan juga tidak dianggap layak.

Mustakim menasihatkan bakal jemaah haji supaya membuat persediaan kesihatan fizikal secukupnya.

Jemaah akan berada di Arab Saudi dalam tempoh yang panjang serta berdepan suasana berdebu dan cuaca panas.

Tahap kesihatan yang baik merupakan antara syarat kemampuan mengerjakan haji yang sentiasa ditekankan.

Ini selaras dengan keperluan lulus pemeriksaan kesihatan kendalian Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menerima tawaran haji.

Bagi musim haji 1447H/2026M, TH tidak lagi dibenarkan membuka Pusat Rawatan di Tanah Suci.

Bagi jemaah yang memerlukan rawatan lanjut, mereka akan dirujuk ke hospital-hospital yang disediakan Kerajaan Arab Saudi.

Pemantauan rapi akan dilakukan oleh pakar-pakar perubatan KKM.

TH masih menyediakan klinik kesihatan di semua bangunan penginapan jemaah haji di Makkah dan Madinah.

Setiap bangunan dilengkapi klinik pesakit luar dan farmasi yang dikendalikan petugas kesihatan bertauliah daripada KKM.

Ini bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan kesihatan terbaik kepada jemaah Malaysia.

Perkhidmatan ini termasuk pengiring bagi warga emas dan orang kelainan upaya.

TH turut merancang menyediakan kemudahan kesihatan di hospital swasta Arab Saudi sekiranya perlu.

Bagi tujuan itu, TH dengan kerjasama KKM akan menempatkan 225 petugas kesihatan pada musim haji tahun depan.

TH sentiasa mengutamakan keselamatan, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sebagai teras pengurusan operasi haji.

Sebahagian besar kuota petugas di Tanah Suci diperuntukkan kepada petugas perubatan. – Bernama