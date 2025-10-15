TalentCorp lakukan kajian enam bulan nilai kesan kerja fleksibel

KUALA LUMPUR: Talent Corporation Malaysia Berhad sedang melaksanakan kajian selama enam bulan bagi menilai kesan pelaksanaan Pengaturan Kerja Fleksibel terhadap pasaran kerja tempatan.

Menteri Sumber Manusia Steven Sim berkata kajian yang dijalankan di Pulau Pinang, Lembah Klang dan Johor bertujuan menyediakan hasil kajian berasaskan data mengenai kesan FWA terhadap produktiviti, keuntungan dan kesejahteraan pekerja.

“Kita ambil pendekatan untuk menjalankan kajian selama enam bulan ini, dan saya berharap dapatan kajian dapat diterbitkan menjelang akhir tahun ini atau awal tahun depan,“ katanya ketika berucap pada Persidangan Life At Work Awards 2025.

Sim berkata hampir sejuta pekerja telah menerima manfaat daripada pelaksanaan FWA di Malaysia.

Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mewujudkan persekitaran kerja yang lebih progresif dan inklusif.

Mengulas usaha meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga kerja, Sim berkata kekurangan insentif kepada majikan merupakan antara faktor utama kadar penyertaan yang rendah.

Beliau berkata kerajaan telah memperluaskan pelepasan cukai kepada syarikat melalui Belanjawan 2025 sebagai galakan tambahan untuk mengambil semula pekerja wanita.

Di bawah Belanjawan 2025, syarikat layak menikmati pelepasan cukai sekiranya mereka mengambil semula wanita yang kembali bekerja atau melaksanakan FWA.

Syarikat juga layak mendapat pelepasan cukai jika melabur dalam peralatan dan sistem yang menyokong persekitaran kerja fleksibel.

Sementara itu, Sim turut menggesa majikan supaya menawarkan FWA kepada pekerja sempena Sidang Kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur.

Sidang kemuncak itu dijangka menyebabkan kesesakan lalu lintas serta ada jalan yang dilencongkan melibatkan beberapa laluan utama sekitar bandar raya.

Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan semalam memaklumkan bahawa pekerja boleh memohon FWA di bawah Seksyen 60P dan 60Q Akta Kerja 1955.

Pekerja sektor swasta boleh memohon pengaturan sedemikian sekiranya sesuai dengan keperluan operasi majikan.

Fleksibiliti kerja tidak sepatutnya menjejaskan produktiviti atau operasi syarikat. – Bernama