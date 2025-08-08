TalentCorp lancar MiSI 2.0 untuk belia India Malaysia

KUALA LUMPUR: Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp) membuka peluang kepada belia India di Malaysia untuk menyertai program Malaysia Indian Skills Initiative (MiSI) 2.0.

Program ini menawarkan latihan kemahiran percuma yang diselaraskan dengan peluang pekerjaan dalam sektor ekonomi utama.

MiSI 2.0 dirancang berdasarkan keperluan industri dengan jaminan penempatan kerja selepas tamat latihan.

Tempoh latihan berbeza antara satu hingga enam bulan bergantung pada sektor yang dipilih.

Peserta akan menerima sijil diiktiraf industri selepas menamatkan program.

Sektor tumpuan termasuk Elektrik dan Elektronik (E&E), Teknologi Maklumat (ICT), Aeroangkasa, dan Perkhidmatan Perniagaan Global (GBS).

Ketua Pegawai Operasi Kumpulan TalentCorp, Sivakumeren A Narayanan, berkata program ini bukan sekadar latihan tetapi fokus pada penempatan kerja dan mobiliti gaji.

“Kami menyasarkan 500 penempatan pekerjaan menjelang November 2025 dengan gaji permulaan bermula RM3,000,“ katanya.

Peserta terdahulu telah berjaya mendapat pekerjaan di syarikat ternama seperti NXP Malaysia dan Dell Global.

Bidang latihan termasuk reka bentuk litar bersepadu, pembangunan perisian, kecerdasan buatan, dan penyelenggaraan aeroangkasa.

Pemohon mestilah warganegara Malaysia berketurunan India berumur 18 hingga 40 tahun dengan kelayakan minimum SPM atau diploma.

Calon yang berminat boleh memohon melalui laman web rasmi TalentCorp.

Penempatan kerja dijamin selepas peserta menamatkan latihan.

Maklumat lanjut boleh didapati di www.talentcorp.com.my/misi atau emel misi@talentcorp.com.my. - Bernama