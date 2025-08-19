Tasik Kenyir sebagai hab AI perlukan analisis kos faedah - Tengku Zafrul

KUALA LUMPUR: Kerajaan perlu melaksanakan Analisis Kos Faedah sebelum mempertimbangkan Tasik Kenyir sebagai hab pusat data dan kecerdasan buatan.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kerajaan menyambut baik cadangan untuk mengkaji potensi Tasik Kenyir.

Beliau memandangkan kawasan itu mempunyai kelebihan dari segi tenaga hidro, bekalan air dan infrastruktur asas.

Tetapi Terengganu masih belum berada dalam kelompok hot spot industri pusat data.

Penilaian menyeluruh perlu dibuat bagi memastikan projek itu benar-benar sesuai dan berdaya maju.

Oleh yang demikian, perbincangan lanjut harus dilaksanakan dengan semua pihak berkepentingan.

Ini bagi meneliti kesesuaian Tasik Kenyir sebagai hab pusat data dan AI dari segi infrastruktur tenaga.

Kajian juga perlu meliputi air dan rangkaian telekomunikasi yang memenuhi piawaian industri.

Ini penting untuk menarik pelaburan strategik ke Terengganu.

Tengku Zafrul menjawab pertanyaan Datuk Ahmad Amzad Hashim berhubung potensi Tasik Kenyir.

Beliau berkata dari segi tenaga, Tasik Kenyir mempunyai kelebihan dengan adanya loji janakuasa hidro.

Terdapat loji di Kenyir dan Hulu Terengganu.

Terdapat juga potensi pembangunan projek solar terapung serta hab hidrogen hijau pada masa depan.

Mengenai bekalan air, loji rawatan air sedia ada mampu menampung permintaan.

Rancangan naik taraf sehingga 2027 dirancang untuk menambah kapasiti.

Infrastruktur telekomunikasi turut dipertingkatkan dengan liputan jalur lebar sehingga 1Gbps.

Ini melalui projek Broadband for General Population.

Tetapi kelajuan sedia ada masih belum mencukupi bagi memenuhi keperluan pusat data.

Penaiktarafan adalah diperlukan sekiranya pembangunan pusat data dilaksanakan di kawasan itu. - Bernama