Tiga warga Indonesia ditahan gagal kemuka dokumen pengenalan diri

SHAH ALAM: Tiga lelaki warga Indonesia telah ditahan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Selangor kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah.

Mereka juga tidak memiliki permit kerja atau surat kebenaran daripada Ketua Pengarah Perikanan Malaysia untuk bekerja di vesel nelayan tempatan Kelas A.

Penangkapan tersebut dilakukan pada pukul 12.50 tengah malam di perairan barat daya Tanjong Karang.

Pengarah Maritim Selangor Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Salleh menyatakan tangkapan termasuk vesel itu dilakukan semasa rutin operasi APMM.

Kapal APMM mengesan vesel berkenaan sedang melakukan aktiviti menangkap ikan di kawasan tersebut.

Pemeriksaan awal mendapati vesel itu dikendalikan oleh seorang tekong berumur 33 tahun dan dua awak-awak berumur 32 dan 34 tahun.

Ketiga-tiga mereka adalah warganegara Indonesia dan gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah.

Mereka juga tidak memiliki permit kerja atau kebenaran rasmi untuk bekerja di atas bot tersebut.

Vesel tersebut turut melanggar syarat sah lesen dengan menggunakan peralatan selain menangkap ikan yang tidak didaftarkan.

Kapal itu juga tidak mempunyai lesen sah untuk mengambil hasil kerang.

Kesemua mereka ditahan bersama hasil tangkapan yang dianggarkan seberat 200 kilogram.

Mereka kemudian diiring ke Jeti Pasukan Polis Marin, Pulau Indah untuk siasatan lanjut.

Kes ini disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen.

Pemilik vesel didakwa tidak mengusahakan sendiri dengan menggajikan warga asing tanpa kebenaran.

Kes juga melibatkan penggunaan peralatan mengambil hasil kerang yang tidak didaftarkan.

Vesel tersebut juga tidak mempunyai lesen sah untuk mengambil hasil kerang.

Kes ini turut disiasat di bawah Akta Imigresen 1959/63 kerana tekong dan dua kru tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. – Bernama