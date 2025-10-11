Timor-Leste jadi anggota penuh ASEAN pada 26 Oktober, kata PM Anwar

SERI ISKANDAR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan bahawa Timor-Leste akan diterima sebagai anggota penuh ASEAN secara rasmi pada 26 Oktober ini.

Anwar yang juga Pengerusi ASEAN 2025 berkata Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri berusaha gigih memastikan penyertaan penuh negara termuda Asia Tenggara itu ke dalam blok serantau berkenaan.

“Sejak awal lagi Malaysia menyokong kemasukan Timor-Leste, dan baru-baru ini kita berusaha keras untuk memastikan negara itu diterima sebagai anggota tetap ASEAN.

“Alhamdulillah, dengan kerjasama Kementerian Luar, pada 26 Okt ini secara rasmi Timor-Leste akan menjadi anggota tetap,” katanya ketika berucap pada Program Temu Anwar Bersama Pelajar Universiti Teknologi Petronas di Canselori UTP.

Beliau menyampaikan ucapan tersebut di hadapan para pelajar di Seri Iskandar hari ini.

Turut hadir Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad dan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr Zambry Abd Kadir.

Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar dan Presiden UTP Mohamed Firouz Asnan juga berada dalam majlis tersebut.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dijadual berlangsung dari 26 hingga 28 Oktober ini di Kuala Lumpur.

Pemimpin berpengaruh dunia termasuk Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping akan menghadiri sidang kemuncak tersebut.

Ketua-ketua kerajaan negara ASEAN dan rakan dialog turut dijangka hadir dalam pertemuan penting itu.

Dalam Kenyataan Bersama Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-58 pada 9 Julai, para menteri menyatakan komitmen untuk menyokong Timor-Leste.

Mereka berikrar membantu negara itu mempercepat penyertaannya dalam perjanjian ekonomi utama ASEAN.

Ini bagi memudahkan integrasi sepenuhnya Timor-Leste ke dalam blok serantau itu.

Timor-Leste mencapai kemerdekaan pada 20 Mei 2002 selepas berdekad berjuang.

Negara tersebut memohon keahlian ASEAN pada 2011 untuk menyertai komuniti serantau.

Pada Februari lepas, Malaysia mengumumkan sumbangan sebanyak 200,000 dolar Amerika kepada Unit Timor-Leste di Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Sumbangan itu bertujuan mempercepat proses keahlian penuh negara berkenaan.

Malaysia juga menyediakan latihan teknikal menerusi Program Kerjasama Teknikal Malaysia.

Program tersebut telah melatih 319 pegawai Timor-Leste dalam pelbagai bidang setakat ini. – Bernama