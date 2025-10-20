Tunku Abdul Rahman raih naib juara GT World Challenge Asia 2025

KUALA LUMPUR: Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Al-Haj Sultan Ibrahim menamatkan kempen GT World Challenge Asia 2025 dengan cemerlang sebagai naib juara keseluruhan kategori Pro-Am.

Beliau mencapai kejayaan ini pada pusingan akhir di Beijing, China yang menampilkan prestasi mantap dua jentera pasukan Chevrolet Corvette Z06 GT3.R.

Dalam perlumbaan pembukaan, pemandu profesional Alexander Sims dan Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar Al-Haj Sultan Ibrahim dengan Corvette #66 menamatkan saingan di tempat kedua.

Tunku Abdul Rahman dan Ben Green dengan kereta #66 pula berada di tempat keenam selepas dikenakan penalti semasa hentian pit.

Perlumbaan akhir berlangsung di bawah kawalan kereta keselamatan dengan Green dan Tunku Abdul Rahman menamatkan saingan di tempat kedua.

Keputusan ini mengesahkan kedudukan naib juara kategori Pro-Am dan ketiga keseluruhan GT World Challenge untuk pasangan tersebut.

Sementara itu, Sims dan Tunku Abu Bakar berjaya menamatkan perlumbaan di tempat kelima dalam saingan penutup musim.

Tunku Abdul Rahman menyatakan perasaan bercampur baur walaupun berpuas hati dengan prestasi pasukan dalam kenyataan rasmi.

Beliau mengakui pasukan mempunyai peluang untuk menang tetapi keadaan perlumbaan yang banyak dikawal kereta keselamatan menghalang cita-cita tersebut.

Tunku Abdul Rahman menzahirkan kesyukuran terhadap pasukan yang melakukan tugas cemerlang pada tahun pertama menggunakan kereta Corvette.

Beliau menegaskan penghormatan dapat bekerjasama dengan pasukan dan berbangga dengan kemampuan sebenar yang ditunjukkan.

Sementara itu, Tunku Abu Bakar menggambarkan musim 2025 sebagai pengalaman mencabar tetapi menggembirakan.

Beliau berpuas hati dapat menamatkan perlumbaan dengan beberapa podium pada perlumbaan terakhir musim ini.

Tunku Abu Bakar mengakui masih banyak aspek perlu diperbaiki dan sudah tidak sabar menantikan musim perlumbaan akan datang.

Dengan berakhirnya musim GT World Challenge Asia, tumpuan Johor Motorsports Racing kini beralih ke siri Asian Le Mans.

Perlumbaan siri Asian Le Mans akan bermula di Litar Antarabangsa Sepang dari 13 hingga 14 Disember ini. – Bernama