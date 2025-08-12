UTM beri kerjasama penuh siasatan kematian pegawai kadet PALAPES

JOHOR BAHRU: Universiti Teknologi Malaysia (UTM) menegaskan komitmen untuk memberikan kerjasama menyeluruh dalam siasatan berhubung kematian seorang pegawai kadet Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES).

Pusat Komunikasi Korporat UTM dalam kenyataan rasmi menyatakan kerjasama itu diberikan kepada keluarga mangsa dan pihak berkuasa.

Tujuan kerjasama ini adalah bagi memastikan siasatan dijalankan secara telus, adil, dan berhemah.

Yayasan Perkasa Siswa Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) turut memberikan sumbangan sebagai tanda sokongan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir, turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa.

Pihak pengurusan tertinggi UTM bersama menteri telah menziarahi keluarga Allahyarham Syamsul Haris petang semalam.

Syamsul Haris Shamsudin, 22, dilaporkan meninggal dunia semasa menjalani latihan PALAPES di Pusat Latihan Tempur Tentera Darat (PULADA), Ulu Tiram.

Beliau merupakan pelajar Semester 2 Ijazah Sarjana Muda Sekuriti Siber di UTM.

Latihan PALAPES yang diikutinya bermula pada 26 Julai dan sepatutnya berakhir pada 3 Ogos. - Bernama