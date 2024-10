KOTA BHARU: Prime Minister Datuk Seri Anwar has arrived at Istana Negeri Kubang Kerian here to receive the Ahli Yang Kehormat Yang Pertama (Seri Paduka) bagi Darjah Kebesaran Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (SPMK) award.

The SPMK award, which carries the title Datuk, will be conferred on the prime minister in conjunction with the 55th birthday of the Sultan of Kelantan, Sultan Muhammad V, on Sept 29.