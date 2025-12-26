Sarawak polls expected Oct-Nov, says state DAP leadership
Sarawak DAP prepares for state elections anticipated in final quarter, as opposition seeks more assembly seats
US launches large-scale strikes against IS in Syria
US and allied forces conduct large-scale strikes against Islamic State targets in Syria, responding to a deadly attack in Palmyra last month
85,000 Bangladeshis in Malaysia to vote via historic postal ballots
About 85,000 Bangladeshi nationals in Malaysia are registered for postal voting in their homeland's upcoming general election, a first for the nation
Rare Superman debut comic sells for record RM61.05mil
A rare 1938 copy of Action Comics No. 1, which first introduced Superman, has been sold to an anonymous collector for a record US$15 million
Workplace stress affecting more young workers
Workplace stress and confusion are affecting young employees in Malaysia, with experts calling for better support, clarity and psychological safety.
The 2025 Sabah state election, officially the 17th Sabah general election, was held on 29 November 2025.
This pivotal event elected all 73 representatives to the Sabah State Legislative Assembly, with no changes made to the existing constituency boundaries. The electoral process officially began with the dissolution of the State Legislative Assembly on 6 October 2025.
The official campaign period ran from 15 to 28 November, beginning with Nomination Day on 15 November. Early and postal voting took place from 25 to 28 November, culminating in the main polling day on 29 November, which determined the state's next government.
Exco Selangor akan mengadap Sultan berkenaan pemusatan industri ternakan babi
Exco Pertanian Selangor akan mengadap Sultan Selangor Isnin ini bagi membentangkan rancangan pemusatan industri ternakan babi moden di Bukit Tagar
Malaysia ukur tahap kompetitif sebenar di pentas sukan dunia 2026
MOM sasar Sukan Komanwel dan Sukan Asia 2026 sebagai penanda aras ukur tahap sebenar Malaysia berbanding atlet elit dunia
Body of missing five-year-old boy found at Pantai Batu Rakit
The body of a five-year-old boy swept away by waves at Pantai Batu Rakit has been found after a two-day search and rescue operation
Suara guru dan murid jadi teras reformasi pendidikan negara
KPM jadikan suara guru dan murid sebagai teras reformasi, lancar Kurikulum Pendidikan Baharu dan inisiatif segera termasuk AI dalam bilik darjah
Rapid Bus restructures Klang Valley routes, shifts 19 to on-demand service
Rapid Bus will convert 19 low-ridership bus routes in the Klang Valley to an on-demand service starting January 16 to improve efficiency
Canada’s Carney seeks trade reset on first China visit in eight years
AFP -
Canadian PM Mark Carney begins a state visit to China to rebuild ties and discuss trade, energy and security after years of diplomatic tensions
Jambatan Bailey siap di Kampung Sungai Mok, laluan dibuka
Jambatan Bailey sepanjang 30.48 meter di Kampung Sungai Mok, Rompin siap dipasang, laluan dibuka semula kepada kenderaan ringan hari ini
JSJN tambah anggota di negeri sempadan untuk banteras dadah
JSJN akan tambah anggota di Kelantan, Kedah dan Perlis bagi perkukuh penguatkuasaan banteras penyeludupan dadah di sempadan
Kurdish fighters agree to withdraw from Aleppo after deadly...
AFP -
Syria's Kurdish-led SDF agrees to a ceasefire and evacuation from Aleppo neighbourhoods after intense fighting with government forces
Mayat kru bot hilang ditemui di perairan Semporna
Mayat kru bot yang hilang selepas insiden bot bertembung di Semporna ditemui pada hari ketiga operasi mencari dan menyelamat
Sultan Pahang zahir simpati kepada mangsa banjir di Sarawak,...
Sultan Pahang dan Tengku Ampuan zahir simpati, doakan kekuatan kepada mangsa banjir di Sarawak dan Sabah yang semakin meningkat