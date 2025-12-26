the sun malaysia ipaper logo 150x150
Sunday, January 11, 2026
Latest News

Sultan Pahang zahir simpati kepada mangsa banjir di Sarawak, Sabah

Polis tahan 10 individu dalam operasi samseng jalanan di lebuh raya

‘Gou Li Hao Xi 2.0’ musical returns to KL stages in April

Sarawak polls expected Oct-Nov, says state DAP leadership

MCMC sekat akses sementara kepada AI Grok di Malaysia

US launches large-scale strikes against IS in Syria

Jambatan Bailey siap di Kampung Sungai Mok, laluan dibuka

Body of missing crew member found after Semporna boat collision

Top Stories

Politics

Sarawak polls expected Oct-Nov, says state DAP leadership

Sarawak DAP prepares for state elections anticipated in final quarter, as opposition seeks more assembly seats
World

US launches large-scale strikes against IS in Syria

US and allied forces conduct large-scale strikes against Islamic State targets in Syria, responding to a deadly attack in Palmyra last month
Politics

85,000 Bangladeshis in Malaysia to vote via historic postal ballots

About 85,000 Bangladeshi nationals in Malaysia are registered for postal voting in their homeland's upcoming general election, a first for the nation
World

Rare Superman debut comic sells for record RM61.05mil

A rare 1938 copy of Action Comics No. 1, which first introduced Superman, has been sold to an anonymous collector for a record US$15 million
People & Issues

Workplace stress affecting more young workers

Workplace stress and confusion are affecting young employees in Malaysia, with experts calling for better support, clarity and psychological safety.
NOW TRENDING

The 2025 Sabah state election, officially the 17th Sabah general election, was held on 29 November 2025.

This pivotal event elected all 73 representatives to the Sabah State Legislative Assembly, with no changes made to the existing constituency boundaries. The electoral process officially began with the dissolution of the State Legislative Assembly on 6 October 2025.

The official campaign period ran from 15 to 28 November, beginning with Nomination Day on 15 November. Early and postal voting took place from 25 to 28 November, culminating in the main polling day on 29 November, which determined the state's next government.

Tempatan

Exco Selangor akan mengadap Sultan berkenaan pemusatan industri ternakan babi

Bernama -
Exco Pertanian Selangor akan mengadap Sultan Selangor Isnin ini bagi membentangkan rancangan pemusatan industri ternakan babi moden di Bukit Tagar
Read more
Tempatan

Malaysia ukur tahap kompetitif sebenar di pentas sukan dunia 2026

Bernama -
MOM sasar Sukan Komanwel dan Sukan Asia 2026 sebagai penanda aras ukur tahap sebenar Malaysia berbanding atlet elit dunia
Read more
People & Issues

Body of missing five-year-old boy found at Pantai Batu Rakit

The Sun Webdesk -
The body of a five-year-old boy swept away by waves at Pantai Batu Rakit has been found after a two-day search and rescue operation
Read more
Tempatan

Suara guru dan murid jadi teras reformasi pendidikan negara

Bernama -
KPM jadikan suara guru dan murid sebagai teras reformasi, lancar Kurikulum Pendidikan Baharu dan inisiatif segera termasuk AI dalam bilik darjah
Read more
People & Issues

Rapid Bus restructures Klang Valley routes, shifts 19 to on-demand service

Bernama -
Rapid Bus will convert 19 low-ridership bus routes in the Klang Valley to an on-demand service starting January 16 to improve efficiency
Read more
World

Canada’s Carney seeks trade reset on first China visit in eight years

AFP -
Canadian PM Mark Carney begins a state visit to China to rebuild ties and discuss trade, energy and security after years of diplomatic tensions
Read more

