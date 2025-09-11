18,000 peserta dijangka sertai Keretapi Sarong 2025 di Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR: Seramai 18,000 peserta dijangka menyertai edisi kesembilan Keretapi Sarong 2025 bertemakan ‘Serumpun’ yang akan berlangsung di ibu negara pada Sabtu ini.

RapidKL sebagai penaja utama program itu memaklumkan perjalanan akan bermula dari 10 stesen Rapid KL sebelum ke Stesen Bukit Bintang dan Stesen Tun Razak Exchange.

Peserta kemudian akan bergerak beramai-ramai ke destinasi kemuncak di sebuah lokasi rahsia yang belum didedahkan.

Sepuluh stesen permulaan itu merangkumi laluan Kelana Jaya-Subang Jaya-Gombak dan Ampang/Sri Petaling-Kinrara BK5.

Stesen permulaan lain termasuk Ampang, Hang Tuah, Kajang-Muzium Negara, Kajang, Mutiara Damansara dan laluan Putrajaya-Sri Damansara Sentral serta UPM.

Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad Amir Hamdan menyifatkan program ini sebagai meraikan identiti rakyat Malaysia.

“Dengan sarong sebagai simbol kebanggaan budaya, acara ini juga menggalakkan rakyat untuk memilih pengangkutan awam sebagai sebahagian daripada gaya hidup moden dan lestari,“ katanya.

RapidKL turut memaklumkan edisi tahun ini menampilkan LOCCO sebagai penaja utama bersama dengan pelbagai aktiviti menarik.

Acara akan menyaksikan persembahan tarian, pertunjukan fesyen pakaian tradisional dan permainan interaktif di stesen-stesen utama.

Orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut dengan melayari laman www.myrapid.com.my atau mengikuti media sosial Rapid KL.

Mereka juga boleh menggunakan aplikasi MyRapid PULSE atau menghubungi talian 03-7885 2585 untuk pertanyaan tambahan. – Bernama