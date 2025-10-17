Ahmad Zahid: Tidak dijemput ke AGM parti lain bukan perkara baharu

SHAH ALAM: Tindakan sesebuah parti politik tidak menjemput pemimpin parti lain menghadiri mesyuarat agung parti berkenaan bukan suatu perkara baharu menurut Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Beliau berkata keputusan MIC tidak menjemput beliau atau mana-mana pemimpin parti lain termasuk daripada BN mungkin kerana kepimpinan tertinggi dan ahlinya mahu memberikan fokus untuk menyelesaikan beberapa isu penting berbangkit yang melibatkan parti itu.

“Mesyuarat Agung Tahunan kali ini mereka mahu menyelesaikan masalah dalaman mereka, tentunya kami beri ruang seluas-luasnya untuk mereka menyelesaikan masalah itu,” katanya semasa ditemui pada Ekspo Industri Sukan ASEAN 2025 di sini hari ini.

Ditanya jika BN bersedia sekiranya MIC memutuskan untuk keluar daripada gabungan itu, Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata pihaknya terbuka dengan apa jua keputusan yang dibuat kepimpinan MIC.

“Kami terbuka, dulu kami ada 14 parti komponen dalam BN dan tidak ada paksaan sama ada untuk masuk atau keluar,” katanya.

Beliau menambah bahawa tentunya mereka akan buat sesuatu keputusan yang bijak bagi menentukan gabungan mana yang mereka akan sertai asalkan mereka tidak menyesal kemudian hari.

Presiden MIC SA Vigneswaran dilaporkan berkata sebelum ini parti itu tidak akan menjemput mana-mana pemimpin parti lain termasuk BN pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan diadakan pada 16 November depan.

Beliau berkata ia berikutan mesyuarat itu akan diadakan hanya selama sehari dan memfokuskan kepada hal-hal dalaman parti. – Bernama