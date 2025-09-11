AKPS sahkan 18 pegawai direman SPRM dalam sindiket counter setting

KUALA LUMPUR: Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia mengesahkan 18 pegawai penguat kuasanya direman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia semalam.

Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain menyatakan kesemua pegawai berkenaan bertugas di Terminal 1 dan Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur.

Beliau telah menghubungi Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki untuk menyatakan sokongan terhadap tindakan membasmi gejala rasuah.

AKPS bersedia bekerjasama sepenuhnya dengan SPRM dalam membantu siasatan berkenaan sindiket counter setting.

Mohd Shuhaily mempercayai pembabitan sindiket ini telah wujud lebih lama daripada penubuhan AKPS sendiri.

SPRM menahan 27 individu termasuk 18 pegawai agensi penguat kuasa kerana disyaki terbabit dalam sindiket melepaskan warga asing tanpa prosedur.

Kesemua suspek terdiri daripada 19 lelaki dan lapan wanita berumur antara 20 hingga 50 tahun.

Penahanan dibuat dalam operasi di sekitar Selangor, Melaka, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan.

SPRM telah membekukan 40 akaun perbankan melibatkan 34 akaun individu dan enam akaun syarikat.

Nilai akaun yang dibekukan melebihi RM1 juta susulan operasi sindiket counter setting tersebut.

Semua suspek direman selama tiga hingga tujuh hari di mahkamah berbeza mengikut lokasi penahanan.

Permohonan reman telah dibuat di Mahkamah Majistret Shah Alam, Melaka, Seremban dan Kuala Lumpur.

Operasi ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan membanteras rasuah dalam agensi penguat kuasa sempadan.

SPRM terus menyiasat jaringan sindiket yang didakwa melibatkan pegawai kerajaan dan rakan kongsi luar. – Bernama