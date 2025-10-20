Anak mangsa harap kematian ibu dan adik dibela

SIK: Anak kepada wanita yang ditemui maut dipercayai dibunuh di Pulau Pinang semalam berharap kematian ibu dan adik angkatnya dapat dibela.

Mohd Noor Hafifi Hassan berharap pengalaman ngeri keluarganya tidak berulang kepada orang lain pada masa hadapan.

Beliau memohon keadilan ditegakkan supaya insiden serupa tidak berlaku lagi kepada keluarga lain. Mohd Noor Hafifi turut berharap masyarakat mengambil iktibar tentang kepentingan hubungan kekeluargaan daripada tragedi ini.

Beliau meminta netizen mengelak membuat sebarang spekulasi berhubung kejadian tersebut. Semalam, peniaga kuih Sariya Che Hin dan anak angkatnya Nur Afrina Alisha Abdul Rahim ditemui maut dipercayai dibunuh di rumah mereka. Mayat kedua-dua mangsa ditemui oleh suami mangsa pada kira-kira pukul 7.30 malam.

Polis Pulau Pinang telah menahan suami mangsa berusia 57 tahun sehingga 25 Oktober bagi membantu siasatan.

Mohd Noor Hafifi menyatakan keterkejutannya apabila menerima berita kematian ibu dan adiknya selepas pulang dari kerja. Beliau menghantar mesej kepada ibu melalui WhatsApp tetapi tidak menerima sebarang balasan.

Jenazah Sariya dan Nur Afrina Alisha selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Al-Maarif pada pukul 8.30 malam.

Kedua-dua jenazah tiba di masjid tersebut kira-kira pukul 7.15 malam sebelum disolatkan dan dikebumikan. – Bernama