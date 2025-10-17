Anggota FRU dan empat warga India didakwa perdagang wanita

KUALA LUMPUR: Seorang anggota Pasukan Simpanan Persekutuan dan empat warganegara India mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen hari ini atas pertuduhan memperdagangkan tujuh wanita bagi tujuan eksploitasi seksual secara paksa.

Koperal S. Kobinath berusia 34 tahun bersama lelaki warga India Mathan berusia 21 tahun dan tiga wanita India Thanaletchumy, Vasanthy Shanmukham, dan Muniswary didakwa bersama-sama melakukan perbuatan tersebut.

Mereka dituduh melakukan jenayah terhadap mangsa warga India berusia antara 30 hingga 40 tahun di sebuah hotel di Jalan Ampang, Dang Wangi pada 1 pagi 30 September lepas.

Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 12 Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan.

Jika sabit kesalahan, mereka boleh dihukum penjara minimum 15 tahun dan maksimum 20 tahun serta boleh didenda.

Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Habibullah Mohammad Shah menawarkan jaminan 20,000 ringgit dengan seorang penjamin terhadap Kobinath.

Empat tertuduh lain tidak ditawarkan jaminan kerana status mereka sebagai warganegara asing.

Peguam P. Muniswer yang mewakili Kobinath memohon pengurangan jaminan kepada sekitar 8,000 ringgit dengan alasan anak guamnya menanggung ibu bapa yang uzur.

Peguam R. M. Muniandy dan Erickka Farrise Amir masing-masing mewakili Thanaletchumy dan Vasanthy memohon jaminan dibenarkan untuk kedua-dua tertuduh wanita.

Muniswary yang tidak diwakili peguam memberitahu mahkamah dia hanya tinggal bersama rakannya di Malaysia tanpa keluarga di sini.

Hakim Azura Alwi membenarkan Kobinath diikat jamin 10,000 ringgit dengan seorang penjamin.

Thanaletchumy dan Vasanthy masing-masing diikat jamin 20,000 ringgit dengan dua penjamin.

Mathan dan Muniswary tidak diberikan jaminan oleh mahkamah.

Mahkamah menetapkan 17 November ini untuk sebutan kes. – Bernama