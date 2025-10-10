Belanjawan 2026: GLIC tingkat pelaburan kepada RM30 bilion sokong sektor strategik

KUALA LUMPUR: Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (GLIC) akan meningkatkan pelaburan dalam negara kepada RM30 bilion pada tahun 2026 melalui inisiatif GEAR-uP.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan peningkatan ini daripada RM25 bilion yang dilaburkan pada tahun semasa.

Beliau menegaskan GLIC akan menyokong syarikat atau pasaran tempatan di peringkat pertumbuhan bagi memacu pengembangan sektor strategik.

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) menyediakan RM1.2 bilion Dana Pemacu untuk membuat pelaburan bersama dengan pengurus dana swasta.

Dana ini akan membiayai syarikat atau pasaran yang sedang berkembang dalam sektor seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan dan ekonomi digital.

Program Syarikat Mid-Tier Khazanah pula menyediakan pembiayaan RM250 juta untuk membina keupayaan syarikat peringkat pertengahan.

Ekosistem syarikat pemula niaga akan terus diperkukuh pada tahun depan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi.

Syarikat pemula niaga kini menyumbang RM1 bilion kepada Keluaran Dalam Negara Kasar dan menjana 82,000 peluang pekerjaan.

Pelaburan Dana Perintis KWAP dan Jelawang Capital Khazanah ditingkatkan kepada RM750 juta daripada RM550 juta selari dengan Pelan Hala Tuju Modal Teroka Malaysia.

Cradle Fund dengan dana RM55 juta akan melaksanakan Program Pelaburan Ekuiti dan Bengkel Inovasi syarikat berkaitan kerajaan yang diperluas kepada sektor swasta.

Kerajaan bercadang menambah baik galakan cukai modal teroka sedia ada untuk tempoh 10 tahun melalui kadar cukai khas dan pengecualian cukai dividen. – Bernama