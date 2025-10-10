Belanjawan 2026: Kerajaan perkasa industri halal dengan dana RM100 juta untuk PMKS

KUALA LUMPUR: Kerajaan akan terus memperkasa ekosistem industri halal menerusi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) yang akan mempercepat urusan pengeluaran sijil halal serta Halal Development Corporation (HDC) yang menggalakkan pematuhan halal dalam kalangan syarikat.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa membentangkan Belanjawan 2026 di Dewan Rakyat berkata SME Bank akan menawarkan pembiayaan khusus kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) halal dengan dana berjumlah RM100 juta.

Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP) pula akan meningkatkan jaminan kerajaan bagi pembiayaan PKS halal sehingga RM2 bilion berbanding RM1 bilion sebelum ini.

Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan akan membangunkan Taman Industri Halal Perak di daerah Manjung dengan kos sebanyak RM124 juta. – Bernama