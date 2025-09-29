Bursa Malaysia dibuka tinggi ikut prestasi Wall Street

KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka tinggi pada Isnin berikutan prestasi positif Wall Street pada penutupan minggu lepas.

Indeks penanda aras FBM KLCI meningkat 2.56 mata kepada 1,611.61 berbanding penutupan Jumaat lepas pada 1,609.50.

Indeks petunjuk pasaran menunjukkan kenaikan 0.70 mata kepada 1,609.75 semasa sesi pembukaan.

Pasaran menunjukkan sentimen positif secara keseluruhan dengan 206 kaunter mencatatkan keuntungan berbanding 123 kaunter yang rugi.

Sebanyak 316 kaunter kekal tidak berubah manakala 2,003 kaunter tidak diniagakan dan 124 kaunter digantung.

Jumlah dagangan mencapai 247.78 juta unit dengan nilai RM66.90 juta.

Naib Presiden Rakuten Trade Thong Pak Leng menyatakan sentimen Wall Street didorong oleh indeks harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi terkini yang memenuhi jangkaan.

Beliau menekankan data tersebut memastikan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat kekal dengan pelonggaran dasar monetari.

Hasil Perbendaharaan Amerika Syarikat untuk tempoh 10 tahun meningkat kepada 4.174 peratus.

Indeks Hang Seng Hong Kong terus merosot melepasi paras 26,000 berikutan kebimbangan peniaga mengenai penilaian selepas siri tarif terkini.

Thong menyatakan FBM KLCI domestik menunjukkan penutupan kukuh secara tidak dijangka berikutan aktiviti belian pada akhir dagangan.

Beliau meramalkan aktiviti belian akan berterusan memandangkan banyak dana asing mencari cadangan nilai.

Rakuten Trade menjangka indeks akan diniagakan dalam julat 1,605 hingga 1,615 untuk hari ini.

Harga emas mencapai paras tertinggi baharu dan bersedia menguji paras 3,800 dolar Amerika setiap auns.

Antara saham wajaran tinggi, Petronas Gas naik 28 sen kepada RM18.78 manakala IHH Healthcare menambah 11 sen kepada RM7.56.

SD Guthrie meningkat tujuh sen kepada RM5.31 sementara Maybank menambah empat sen kepada RM9.93.

Public Bank menokok dua sen kepada RM4.36 dalam kalangan saham berwajaran tinggi.

Untuk dagangan aktif, EA Holdings dan TWL masing-masing mendatar pada setengah sen dan 2.5 sen.

MTouche Technology dan Luster Industries masing-masing meningkat satu sen kepada 7.5 sen dan 5.5 sen.

SNS Network Technology naik 1.5 sen kepada 68.5 sen dalam kalangan saham aktif.

Nestle muncul sebagai kaunter paling untung dengan kenaikan 94 sen kepada RM96.98.

F&N naik 30 sen kepada RM27.50 manakala KESM Industries menambah 28 sen kepada RM18.78.

Petronas Gas dan Malaysian Pacific Industries menokok masing-masing 28 sen dan 24 sen kepada RM18.78 dan RM29.54.

Pentamaster merekodkan kerugian lapan sen kepada RM3.72 sebagai kaunter paling rugi.

Allianz berkurangan enam sen kepada RM18.32 diikuti Kerjaya Prospek yang susut enam sen kepada RM2.41.

PPB Group menurun empat sen kepada RM10.08 manakala Visdynamic merosot empat sen kepada 22 sen.

Indeks FBM Emas menambah 23.76 mata kepada 12,017.20 pada papan indeks.

Indeks FBMT 100 naik 22.95 mata kepada 11,747.99 manakala Indeks FBM Emas Shariah meningkat 15.00 mata kepada 12,063.47.

Indeks FBM 70 menokok 51.58 mata kepada 16,901.93 dan Indeks FBM ACE naik 4.95 mata kepada 5,205.41.

Indeks Produk Perindustrian dan Perkhidmatan meningkat 0.13 mata kepada 173.89 mengikut sektor.

Indeks Tenaga naik 2.40 mata kepada 784.92 manakala Indeks Perkhidmatan Kewangan menambah 57.64 mata kepada 18,241.48.

Indeks Perladangan menokok 37.66 mata kepada 7,800.31 untuk melengkapkan prestasi sektor. – Bernama