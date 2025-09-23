China keluarkan amaran merah Taufan Ragasa hampiri Guangdong

ANKARA: Pihak berkuasa China mengeluarkan dua amaran merah bagi ribut dan ombak tinggi ketika Taufan Ragasa semakin menghampiri pantai selatan negara itu.

Pusat Ramalan Alam Sekitar Marin China memberi amaran ombak setinggi empat hingga tujuh meter dijangka melanda perairan pesisir wilayah Guangdong.

Pusat itu turut meramalkan keadaan laut bergelora dengan ombak setinggi lapan hingga 13 meter di bahagian utara Laut China Selatan.

Ombak setinggi empat hingga enam meter juga diramalkan di Selat Taiwan selatan dan Saluran Bashi.

Perairan pesisir Fujian selatan, Fujian utara, Zhejiang selatan dan Hainan timur diletakkan di bawah tahap amaran lebih rendah.

Pihak berkuasa di Guangdong telah menggantung kerja, sesi persekolahan, pengangkutan dan operasi perniagaan di 10 bandar.

Hong Kong turut mengaktifkan Pusat Pemantauan dan Sokongan Kecemasan pada Isnin.

Filipina dan Taiwan turut menangguhkan sesi persekolahan serta operasi pejabat kerajaan di beberapa wilayah. – Bernama-Anadolu