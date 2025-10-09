Dasar pemilikan mampu milik Melayu wajib digubal untuk Kg Sungai Baru

KUALA LUMPUR: Kerajaan akan menggubal dasar baharu yang mewajibkan penciptaan kategori pemilikan mampu milik Melayu dalam pembangunan Kampung Sungai Baru.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan) Datuk Seri Dr Zaliha Mustafa mengumumkan dasar ini bagi meningkatkan peratusan pemilikan orang Melayu di kawasan tersebut.

Jabatan Wilayah Persekutuan telah diarahkan untuk merangka dan mengkaji pelaksanaan dasar serta inisiatif baharu tersebut.

Dasar tersebut merangkumi potensi penglibatan Syarikat Berkaitan Kerajaan dalam pembangunan projek dengan syarat rumah ganti hanya untuk pemilikan orang Melayu.

Dr Zaliha menekankan kepatuhan terhadap ketetapan dasar DBKL dengan mewajibkan kepelbagaian jenis pembangunan khususnya di Kampung Sungai Baru.

Kategori baharu yang akan diwujudkan termasuk kondominium mampu milik Melayu, SOHO mampu milik Melayu, rumah kedai mampu milik Melayu dan ruang pejabat mampu milik Melayu.

Projek Residensi MADANI dan Residensi Wilayah akan diteruskan selari dengan inisiatif pemilikan mampu milik Melayu ini.

Beliau turut meminta pemaju mewujudkan pasukan petugas yang meneliti kepentingan dan keutamaan orang Melayu dalam pembangunan tersebut.

Kerjasama dengan GLC seperti UDA Holdings atau penubuhan konsortium syarikat pembangunan GLC lain akan memastikan kepentingan pemilikan Melayu terjaga.

Pemaju telah menyatakan keterbukaan mereka untuk meneruskan perbincangan berkaitan perkara tersebut.

Kerajaan MADANI memberi keutamaan untuk menyelesaikan pembangunan Kampung Sungai Baru secepat mungkin.

Isu pembangunan kampung ini telah diwarisi menelusuri beberapa pentadbiran kerajaan sebelumnya.

Dr Zaliha menekankan hasrat pemilik terlibat yang mahukan pelaksanaan projek disegerakan setelah menunggu terlalu lama.

Beliau mendesak pemaju memulakan projek pembangunan ini dengan segera memandangkan ia tertangguh hampir sembilan tahun sejak 2016.

Penyiapan rumah gantian merupakan perkara paling kritikal dalam projek ini.

Kumpulan yang bersetuju dengan pembangunan tidak dapat kembali ke Kampung Sungai Baru selagi projek tidak disiapkan.

Seramai 40 orang daripada kumpulan majoriti ini telah meninggal dunia tanpa sempat kembali menduduki Kampung Sungai Baru.

Kejadian tegang tercetus di kampung tersebut pada 11 September selepas beberapa penduduk enggan berpindah daripada kediaman mereka.

Isu pengambilan tanah Kampung Sungai Baru membabitkan 67 rumah teres dan 14 blok pangsapuri Sungai Baru.

Proses pengambilan tanah untuk pembangunan ini telah bermula sejak tahun 2016. – Bernama