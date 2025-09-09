Dewan Negara lulus RUU Pekerja Gig 2025 lindungi 1.2 juta pekerja

KUALA LUMPUR: Dewan Negara telah meluluskan Rang Undang-Undang Pekerja Gig 2025 yang melindungi lebih 1.2 juta pekerja gig di Malaysia.

RUU ini menamatkan era tiada perlindungan undang-undang dengan memberi perlindungan menyeluruh termasuk aspek kebajikan, keselamatan sosial dan hak pekerja gig.

Kelulusan ini diperoleh dengan lebih suara bersetuju selepas perbahasan oleh 18 Ahli Dewan Negara.

Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Keong menyatakan cadangan potongan automatik caruman bagi pekerja gig di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017.

Beliau berkata pindaan ini bertujuan menangani kelemahan akta sedia ada dari segi kebolehkuatkuasaan melalui integrasi sistem antara muka pengaturcaraan aplikasi.

Pekerja gig dalam sektor e-hailing dan p-hailing diwajibkan mencarum dengan PERKESO pada kadar 1.25% daripada pendapatan selepas ditolak komisen dan tip.

Setiap RM1 hanya dipotong sekitar satu sen berbanding kaedah semasa yang memerlukan bayaran lump sum antara RM157.20 hingga RM592.80 setahun.

Model prapascabayar baharu memberi perlindungan walaupun bayaran belum bermula, berbeza dengan sistem prabayar sebelumnya.

Langkah ini memberi manfaat besar seperti dalam tragedi nahas pesawat di Elmina yang melibatkan pekerja gig tanpa perlindungan kerana caruman terputus.

Kementerian Sumber Manusia telah mendengar pandangan semua pihak dan menambah baik draf RUU untuk menghasilkan versi terbaik.

RUU mengandungi 112 fasal dalam 10 bahagian dengan penekanan empat aspek utama termasuk definisi pekerja gig dan mekanisme penyelesaian pertikaian.

Dewan Negara turut meluluskan RUU Perikanan (Pindaan) 2025 untuk membanteras aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak dikawal selia.

Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Arthur Joseph Kurup menyatakan peningkatan denda daripada RM5,000 kepada RM250,000 bagi kesalahan tangkapan spesies terancam.

Kadar penalti am dinaikkan daripada RM20,000 kepada RM100,000 manakala kesalahan penggunaan bahan letupan dan racun dinaikkan kepada RM250,000.

Kesalahan di kawasan taman laut dan rizab laut boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta.

Pindaan turut memperkemas penyelarasan agensi penguat kuasa dan menghalang permohonan lesen daripada pihak pernah disabitkan kesalahan dalam tempoh lima tahun.

Dua seksyen baharu diperkenalkan termasuk kuasa Ketua Pengarah Perikanan mengawal aktiviti perikanan di kawasan tercemar dan kesalahan kenyataan palsu. – Bernama