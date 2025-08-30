Hari Kebangsaan 2025 sambut kepelbagaian dengan tema Malaysia MADANI

PUTRAJAYA: Dataran Putrajaya akan membahang dengan semangat sambutan Hari Kebangsaan ke-68 oleh ribuan rakyat Malaysia yang hadir tanpa mengira kaum dan lapisan umur, bagi menzahirkan rasa cinta akan negara.

Sambutan kali ini diisi dengan pelbagai segmen yang mempamerkan semangat kebersamaan yang kental merentasi pelbagai latar budaya, sekali gus memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan rakyat di negara ini.

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah dijadualkan berangkat menyempurnakan acara gilang-gemilang itu, yang dijangka turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta barisan Jemaah Menteri.

Sambutan diserikan dengan istiadat ketenteraan, persembahan pentas dan perarakan warna-warni yang menggambarkan aspirasi Malaysia MADANI sebagai sebuah negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menghormati kepelbagaian.

Sebanyak 81 kontinjen melibatkan 14,062 peserta akan mengambil bahagian dalam perarakan dan perbarisan, yang turut menampilkan 21 pasukan pancaragam, tujuh kereta berhias, 508 aset darat dan udara, serta 116 ekor haiwan dalam perkhidmatan awam.

Acara pembukaan bakal membawakan penampilan khas Biduanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza yang akan mempersembahkan lagu tema tahun ini, Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni, sebelum perarakan dimulakan.

Antara tumpuan ialah Kontinjen Kepengerusian ASEAN yang diselaraskan oleh Kementerian Luar, disertai wakil pelbagai kementerian serta 20 pegawai daripada kedutaan negara-negara ASEAN dan Timor-Leste, sebagai simbol Malaysia selaku Pengerusi ASEAN 2025.

Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) pula mengetuai Kontinjen Tahun Melawat Malaysia 2026 (VM2026) yang menampilkan beca berhias, persembahan flora dan fauna, busana etnik serta alat muzik tradisional seperti sape dan rebana ubi, simbol kesiapsiagaan negara menyambut kehadiran pelancong bersempena dengan VM2026.

Perarakan juga diwarnai dengan penglibatan 82 peserta dalam Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2025 yang diterajui Jabatan Penerangan Malaysia, setelah menjelajah 88 lokasi di seluruh negara untuk menyemarakkan semangat patriotik.

Kreativiti industri tempatan turut mendapat sorotan menerusi penyertaan Kontinjen Penyiaran dan Industri Kreatif yang menampilkan personaliti media serta watak animasi tempatan popular seperti BoBoiBoy, Ejen Ali, Didi & Friends dan Omar & Hana yang kini meraih perhatian pada peringkat antarabangsa.

Turut memeriahkan perarakan ialah paparan kenderaan nasional dan barisan kenderaan elektrik (EV) pelbagai jenama tempatan dan antarabangsa, melambangkan komitmen Malaysia ke arah inovasi hijau dan pembangunan mampan selari dengan aspirasi MADANI dan dasar automotif negara.

Acara turut menampilkan pertunjukan udara Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) melibatkan aksi pesawat tempur utama negara yang bakal menggegarkan ruang udara Putrajaya, diketuai Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri Muhamad Norazlan Aris yang menerbangkan pesawat pejuang jenis Su-30MKM.

Persembahan “Citra MADANI” yang diselaraskan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, melibatkan pelbagai agensi, institusi pendidikan serta penggiat seni tanah air pula menjadi penutup acara berprestij berkenaan. – Bernama