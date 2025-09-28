Inisiatif tanpa tunai perkasa ekonomi komuniti di Sarawak

KUCHING: Inisiatif Cashless Society Sarawak dapat memberikan momentum kukuh kepada agenda memperkasakan ekonomi komuniti setempat.

Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiyah Sapiee berkata transformasi digital merupakan tunjang utama dalam menjayakan Strategi Pembangunan Pasca-COVID 2030.

Beliau berkata antara teras penting dalam strategi tersebut ialah memperkasakan ekonomi digital bagi melahirkan lebih ramai usahawan berdaya saing.

“Inisiatif pembayaran tanpa tunai hari ini adalah sebahagian daripada ekosistem ekonomi digital Sarawak,“ katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Cashless Carnival Sarawak di Kampung Gedong di sini.

Rodiyah berkata pembayaran tanpa tunai amat membantu peniaga kecil yang sebelum ini terpaksa menyimpan wang tunai.

Beliau berkata ramai peniaga di sekitar Pusat Sebaran Maklumat Nasional Gedong telah mula beroperasi secara tanpa tunai.

Beliau menyeru peniaga di Gedong agar mengambil peluang mendaftar bersama rakan strategik seperti S Pay Global dan Bank Negara.

“Dengan kerjasama erat antara kerajaan, MCMC, rakan strategik, Pengurus NADI serta para usahawan, masyarakat kampung, saya yakin Gedong mampu menjadi contoh komuniti luar bandar yang berjaya menggunakan teknologi moden,“ katanya. – Bernama