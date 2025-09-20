Jumlah mangsa banjir di Sabah berkurangan kepada 1,476 orang pagi ini

KUALA LUMPUR: Situasi banjir di Sabah menunjukkan pemulihan ketara dengan hanya pusat pemindahan sementara di daerah Penampang, Papar dan Membakut masih beroperasi pagi ini.

Semua mangsa banjir di Beaufort dan Sipitang telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing.

Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah melaporkan penurunan mendadak jumlah mangsa yang masih berlindung di pusat pemindahan.

Seramai 1,476 orang daripada 459 keluarga masih berada di pusat pemindahan berbanding 2,256 orang daripada 710 keluarga pada petang semalam.

Membakut mencatat jumlah tertinggi dengan 738 mangsa banjir daripada 247 keluarga di 13 pusat pemindahan.

Penampang menempatkan 493 mangsa banjir dan tanah runtuh daripada 141 keluarga di enam pusat pemindahan.

Papar mempunyai 245 mangsa banjir daripada 71 keluarga di satu pusat pemindahan.

Sebanyak 53 kampung masih terjejas berbanding 120 kampung pada petang semalam.

Penampang merekodkan 24 kampung terjejas, Papar (20 kampung) dan Membakut (sembilan kampung).

Di Sarawak, seramai 13 orang daripada tiga keluarga masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Suarah Marudi setakat jam 9 pagi.

Paras sungai di stesen Long Teru dan Marudi di Miri serta Lubok Piasau II, Limbang menunjukkan sedikit penurunan.

Keadaan ini berikutan cuaca baik walaupun paras air masih melebihi paras bahaya. – Bernama