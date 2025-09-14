Kementerian Komunikasi mohon bantuan Google siasat ugutan video lucah

NIBONG TEBAL: Kementerian Komunikasi akan memohon bantuan Google untuk menyiasat ugutan emel video lucah yang baru-baru ini menargetkan beberapa wakil rakyat terpilih.

Menteri Datuk Fahmi Fadzil menyatakan bahawa emel-emel tersebut dipercayai dihantar oleh individu yang sama.

Beliau turut mendedahkan bahawa beliau sendiri telah menerima emel serupa dua hari lalu dengan kandungan perkataan yang sama dan imej yang hampir serupa.

Kementerian akan meminta bantuan Google untuk mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab mencipta dan menghantar emel ugutan tersebut.

Fahmi berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Bersama Aktifkan Kesukarelawanan Teras Inspirasi Komuniti MADANI di Dataran Kuala Haji Ibrahim.

Beliau juga telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) untuk memperkukuh kemudahan forensik digital bagi mengesahkan kandungan yang mungkin dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan.

Menurut Fahmi, sebilangan besar orang telah menerima ugutan emel seumpama ini dan kemungkinan besar penipu memperoleh alamat emel rasmi wakil rakyat lelaki dari laman web Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.

Dalam satu catatan Facebook sebelumnya, Fahmi mendedahkan bahawa beliau adalah antara mangsa bersama lapan wakil rakyat lain termasuk Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Rafizi Ramli.

Juga menjadi mangsa ialah Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abd Halim, Ahli Dewan Undangan Negeri Kulim Wong Chia Zen dan Ahli Parlimen Subang Wong Chen.

Beliau menekankan bahawa perbuatan sedemikian merupakan kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan mungkin juga disiasat di bawah Seksyen 503 Kanun Keseksaan. – Bernama