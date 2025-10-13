Kerajaan jamin siasatan kes rogol tanpa mengira umur pelaku

KUALA LUMPUR: Kerajaan memberi jaminan bahawa setiap kes rogol atau jenayah seksual akan disiasat di bawah Kanun Keseksaan tanpa mengira umur pelaku.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said berkata status bawah umur tidak seharusnya dijadikan alasan untuk melepaskan seseorang daripada tanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan.

Beliau berkata siasatan bagi kes seumpama itu akan dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia termasuk jika ia melibatkan pelajar sekolah atau individu bawah umur.

Azalina berkata walaupun Kementerian Pendidikan mempunyai prosedur tersendiri dalam menangani isu salah laku seksual, kes jenayah itu tetap tertakluk sepenuhnya di bawah bidang kuasa undang-undang jenayah.

Beliau menegaskan bahawa siasatan akan tetap dijalankan oleh PDRM supaya tindakan sewajarnya akan dikenakan.

Azalina berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kenyataan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek berhubung kes rogol di Melaka.

Fadhlina sebelum ini menyatakan bahawa empat suspek kes rogol di Melaka yang semuanya di bawah umur boleh menduduki peperiksaan SPM.

Beliau berkata segala tindakan undang-undang dalam kes itu diserahkan kepada pihak polis dan KPM akan menumpukan kepada pengurusan aspek disiplin serta ekosistem sokongan sekolah.

Azalina juga berkata sekiranya Timbalan Pendakwa Raya berpuas hati dengan hasil siasatan dan terdapat bukti yang mencukupi, pendakwaan akan dilakukan di mahkamah.

Beliau menjelaskan bahawa jika pelaku berumur bawah 18 tahun, sistem pendakwaan akan dijalankan di Mahkamah Kanak-Kanak.

Namun, beliau menegaskan bahawa pelaku tetap akan didakwa di bawah Kanun Keseksaan.

Azalina menekankan bahawa salah tetap salah dan jahat tetap jahat walaupun hukuman mungkin dikenakan di mahkamah yang berlainan. – Bernama