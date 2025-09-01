KHOM Malaysia hantar bantuan ke Gaza melalui operasi udara dan darat

KUALA LUMPUR: Misi Bantuan Kemanusiaan Karisma (KHOM Malaysia) mencatat kejayaan bersejarah dengan menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Operasi Degupan Jantung Gaza.

Penghantaran bantuan melalui pintu masuk Jordan yang bersempadan dengan Gaza ini merupakan kejayaan kedua selepas penghantaran pertama pada Aidilfitri 2023.

Pengarah Misi Nik Marina Hussin menyatakan dalam tempoh seminggu pada Ogos lalu, KHOM Malaysia berjaya memuatkan enam treler bantuan dengan sokongan rakyat Malaysia.

Bantuan tersebut terdiri daripada 3,246 kotak makanan, 150 beg tepung gandum seberat 50 kilogram setiap satu, dan 1,034 peket susu bayi.

“Kami terharu dengan sokongan rakyat Malaysia, jelas dengan semangat patriotisme pada bulan kemerdekaan negara ini,“ katanya.

KHOM Malaysia bekerjasama dengan Organisasi Kebajikan Hashimiyah Jordan (JHCO) melaksanakan penghantaran bantuan secara guguran udara.

Dua daripada enam treler bantuan dihantar melalui guguran udara bagi memenuhi keperluan kritikal di utara Gaza yang dilanda kebuluran.

Tentera Udara Diraja Jordan (RJAF) melaksanakan guguran udara menggunakan pesawat C130 dan Airbus pada 18 dan 19 Ogos.

KHOM Malaysia diberikan akses khas ke pangkalan tentera RJAF di Zarqa, Jordan untuk menyaksikan penyediaan palet bantuan.

Bantuan sumbangan rakyat Malaysia dilengkapi dengan payung terjun untuk memastikan penghantaran selamat ke destinasi.

Baki empat treler bantuan dihantar secara berperingkat ke utara Gaza melalui pintu masuk Jambatan King Hussein.

Kejayaan ini menandakan pencapaian berganda buat rakyat Malaysia dalam misi kemanusiaan antarabangsa.

Operasi Degupan Jantung Gaza dilaksanakan selepas kejayaan penghantaran 2,400 tan bantuan ke zon perang pada 28 Julai lepas.

Pembukaan semula pintu sempadan oleh Israel selepas lima bulan penutupan membolehkan penghantaran bantuan diteruskan.

“Keperluan untuk menghantar bantuan makin mendesak sekarang ini,“ kata Nik Marina.

Beliau menekankan kepentingan kesediaan berterusan kerana keadaan pintu sempadan yang tidak menentu.

“Apabila sumbangan terhenti, bermakna bantuan juga terhenti dan kita tidak boleh membiarkan ini berlaku.”

Orang ramai boleh terus menyumbang melalui laman web www.khom.org.my untuk menyokong misi kemanusiaan ini. – Bernama