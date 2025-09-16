Lebih 10 badan pensijilan halal antarabangsa tunggu audit dan pengiktirafan JAKIM

KUALA LUMPUR: Lebih 10 badan pensijilan halal antarabangsa dari beberapa negara sedang menunggu pengauditan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai badan pensijilan halal.

Ketua Pengarah JAKIM Datuk Dr Sirajuddin Suhaimee menyatakan bahawa organisasi tersebut termasuk dari China, Rusia dan negara-negara Balkan.

Beliau menjelaskan bahawa pengiktirafan JAKIM kepada badan pensijilan halal luar negara diberikan melalui surat pengiktirafan dan bukannya melalui Memorandum Persefahaman.

Sidang Kemuncak Halal Global 2025 yang berlangsung dari 16 hingga 26 September mengetengahkan tiga acara utama termasuk Halal Certification Bodies Convention, International Halal Technical Capacity Development Programme dan Global Halal Talk.

Persidangan HCBC ke-15 bertemakan “Igniting Excellence, Bridging Halal Worldwide” turut dihadiri oleh badan pensijilan halal yang telah mendapat pengiktirafan dan pemohon baru.

Platform ini menjadi medium perkongsian maklumat dan ilmu mengenai perkembangan terkini dalam usaha Malaysia memperkukuh ekosistem halal domestik dan antarabangsa.

JAKIM menekankan kepentingan kerjasama dengan autoriti pensijilan halal dari negara Pertubuhan Kerjasama Islam untuk memastikan keseragaman dalam industri halal.

Acara berprestij ini merupakan hasil inisiatif JAKIM dengan kerjasama Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri melalui agensinya termasuk MATRADE, HDC dan Jabatan Standard Malaysia.

GHaS berfungsi sebagai platform pertemuan pemimpin industri, penggubal dasar, akademik, badan pensijilan halal antarabangsa dan pengguna dari seluruh dunia.

Malaysia telah diiktiraf sebagai peneraju halal global selama 11 tahun berturut-turut menurut Petunjuk Ekonomi Islam Global 2024.

Sidang kemuncak ini melibatkan 92 badan pensijilan halal yang diiktiraf serta delegasi antarabangsa dari 47 negara yang berbeza.

Program IHTCDP edisi keempat menampilkan enam sesi khusus untuk memperkasakan kompetensi badan pensijilan halal antarabangsa.

Inisiatif baharu melalui Global Halal Talk akan menghimpunkan pandangan strategik daripada kepimpinan tertinggi negara termasuk Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Agama. – Bernama