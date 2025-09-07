Lebih 200 makanan diiktiraf sebagai Warisan Kebangsaan Malaysia

KOTA BHARU: Seramai 213 jenis makanan telah menerima pengiktirafan sebagai Warisan Kebangsaan setakat ini, merangkumi hidangan istimewa dari Kelantan seperti nasi kerabu, kuih jala emas, budu, akok dan solok lada.

Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) Datuk Shaharuddin Abu Sohot menegaskan komitmen kementerian dalam mempromosi, memartabat dan melestarikan seni, budaya serta warisan negara melalui bantuan kewangan kepada badan bukan kerajaan dan korporat.

Beliau menjelaskan bahawa Geran Sokongan Sektor Kebudayaan dan Geran Sokongan Sektor Pelancongan disediakan untuk menyokong usaha pemuliharaan warisan makanan tempatan.

Festival Citarasa Warisan @Pantai Timur merupakan salah satu inisiatif MOTAC bagi mempromosikan makanan yang telah diiktiraf di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005.

“Festival ini turut mengetengahkan makanan warisan yang hampir pupus seperti itik solor, kerabu beko, nasi 100, ros lidah dan apam bakar,“ katanya dalam ucaptama semasa majlis perasmian festival.

Sultanah Kelantan Sultanah Nur Diana Petra telah merasmikan festival tersebut di pekarangan Stadium Sultan Muhammad IV.

Shaharuddin menambah bahawa festival ini bukan sekadar menghiburkan pengunjung tetapi juga memberi impak positif kepada ekonomi tempatan dengan meningkatkan pendapatan peniaga.

Program ini menyokong industri makanan warisan melalui kerjasama dengan Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Kelantan dan Majlis Kraf Malaysia.

Lebih 150 juadah makanan warisan dari 10 daerah di Kelantan dipamerkan dalam festival tersebut.

“Penganjuran program seumpama ini berupaya memperkenalkan makanan warisan negeri hingga ke peringkat akar umbi sambil memberi pulangan pendapatan kepada komuniti Kelantan,“ jelasnya. – Bernama