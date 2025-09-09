Malaysia komited perkukuh hak pekerja migran ASEAN dengan langkah konkrit

KUALA LUMPUR: Malaysia menegaskan komitmennya untuk memperkukuh hak dan perlindungan pekerja migran di rantau ASEAN yang dianggarkan berjumlah tujuh juta orang.

Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Datuk Azman Mohd Yusof menyatakan pekerja migran merupakan nadi kepada ekonomi ASEAN yang menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan rantau ini.

Beliau berkata sumbangan pekerja migran menjana pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan sosial di seluruh rantau ASEAN.

“Pekerja migran adalah nadi kepada ekonomi kita, menyumbang besar kepada pertumbuhan dan pembangunan kedua-dua negara tuan rumah dan negara asal mereka,” katanya ketika merasmikan Forum ASEAN mengenai Pekerja Migran ke-18.

Forum dua hari itu membawa tema “Mempercepatkan Tindakan ke Arah Matlamat Pembangunan Mampan mengenai Migrasi Selamat dan Pekerjaan Layak untuk Pekerja Migran di ASEAN”.

Azman mengakui banyak pekerja migran terus berdepan cabaran seperti buruh paksa, keadaan kerja tidak menentu, eksploitasi ejen tidak bertanggungjawab dan kos pengambilan tinggi.

“Situasi itu memerlukan komitmen segera dan dipertingkatkan bagi memperluaskan akses kepada pekerjaan yang bersesuaian serta dapat melindungi hak semua pekerja migran,” katanya.

Beliau berkata Malaysia telah mengambil langkah memperkukuh perlindungan melalui skim Perkeso dan KWSP untuk pekerja asing.

“Langkah ini membuktikan komitmen Malaysia untuk memelihara hak dan kebajikan pekerja migran, sekali gus menunjukkan tekad kita mewujudkan pasaran buruh yang adil dan inklusif untuk semua,” katanya.

Forum AFML berfungsi sebagai platform penting untuk negara anggota ASEAN, organisasi majikan dan pekerja, kumpulan orang awam dan rakan antarabangsa membincangkan strategi meningkatkan hak pekerja migran.

Perbincangan tahun ini memberi tumpuan kepada mewujudkan persekitaran selamat bebas buruh paksa serta mengurangkan kos pengambilan dan penghantaran.

Forum dianjurkan oleh Malaysia selaku Pengerusi ASEAN melalui KESUMA dengan kerjasama Sekretariat ASEAN, ILO, IOM, UN Women dan Pasukan Tugas Pekerja Migran ASEAN.

Cadangan daripada Forum AFML ke-18 akan menjadi input kepada Jawatankuasa ASEAN bagi Pekerja Migran dan membentuk pelan tindakan serantau. – Bernama