Malaysia perkenal skim kecederaan lindungi pekerja luar waktu pejabat

KUALA LUMPUR: Malaysia akan memperkenalkan Skim Kecederaan Bukan Pekerjaan bagi memastikan pekerja terus dilindungi walaupun di luar waktu pejabat.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pengenalan skim itu berpunca daripada kesedaran bahawa tekanan kerja tidak terhenti hanya di pintu kilang atau pintu pejabat.

Beliau menekankan bahawa dalam era susunan kerja yang fleksibel dan jarak jauh, pembaharuan ini akan menyelaraskan perlindungan dengan realiti cara hidup serta cara orang bekerja pada masa kini.

Perdana Menteri menambah bahawa lebih penting, ia akan meluaskan perlindungan sepanjang masa kerana kemalangan dan kecederaan tidak terikat kepada jadual tertentu.

Anwar berkata kemalangan dan kecederaan boleh berlaku pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi atau waktu.

Beliau menyampaikan ucaptama tersebut pada Forum Keselamatan Sosial Dunia 2025 di Kuala Lumpur hari ini.

Forum itu dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Sumber Manusia Steven Sim.

Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri serta Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh.

Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad dan Menteri Digital Gobind Singh Deo juga berada dalam majlis tersebut.

Awal bulan ini, Sim berkata Kementerian Sumber Manusia sedang merangka pindaan terhadap Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.

Pindaan itu akan menyediakan perlindungan keselamatan sosial 24 jam kepada pekerja di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial.

Anwar turut menyatakan bahawa Malaysia sedang memperkukuh penggunaan sistem digital supaya perlindungan dapat disampaikan dengan lebih berkesan dan inklusif.

Beliau mengakui kemajuan sedang berjalan walaupun masih jauh daripada sempurna.

Perdana Menteri menegaskan keyakinan yang memandu kerajaan jelas iaitu kemakmuran sebenar tidak diukur pada ketinggian bangunan pencakar langit atau keluaran dalam negara kasar.

Anwar berkata kemakmuran sebenar diukur pada maruah yang dimiliki rakyat biasa dalam menjalani kehidupan seharian mereka.

Beliau menekankan bahawa perlindungan sosial bukanlah sekadar sistem faedah birokrasi sebaliknya merupakan infrastruktur moral.

Anwar menyatakan peradaban awal dahulu sudah memahami kepentingan perlindungan sosial ini.

Dalam tradisi Islam, baitulmal berfungsi memandikan kekayaan dimanfaatkan untuk membantu golongan miskin, balu, anak yatim dan warga tua.

Beliau berkata legasi keadilan dan solidariti itu terus menjadi inspirasi kepada Malaysia hari ini.

Berdasarkan prinsip tersebut, Malaysia sedang merangka semula perlindungan sosialnya dengan meluaskan jaminan kepada golongan yang sekian lama berada di luar jaringan.

Golongan tersebut termasuk pekerja tidak formal, suri rumah dan penunggang gig.

Forum Keselamatan Sosial Dunia 2025 bertemakan “Shaping Social Security For A World In Transition”.

Forum lima hari itu menghimpunkan lebih 1,500 peserta dari lebih 135 negara.

Mereka membincangkan pelan hala tuju global ke arah sistem keselamatan sosial yang inklusif, mampan dan bersedia untuk masa depan.

Forum itu akan mencapai kemuncaknya pada Sidang Kemuncak Keselamatan Sosial Dunia pada Jumaat ini.

Sidang kemuncak tersebut bakal menetapkan hala tuju sedekad akan datang bagi sistem keselamatan sosial dunia yang inklusif dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. – Bernama